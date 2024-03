Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı. Sosyal medya bu kadını konuşuyor

Sosyal medyada, ismi açıklanmayan genç bir kadın tarafından paylaşılan bir video, kısa sürede gündem yarattı. Uzak durulması gereken erkek isimlerini sayan genç kadının videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"Bugün size uzak durmanız gereken erkek isimlerini açıklıyorum. Mehmetlerden uzak durun. Her an eve atabilecek potansiyele sahiptirler. Alilerden uzak durun. Her an paranıza çökebilirler.” İfadelerini kullanan genç kadın, “Yusuflara çok dikkat edin. Gözlerinizin içine değil başka yerlerinizin içine bakarlar. Ahmetlerden uzak durun direkt aldatırlar. Sadece sizi seven ve değer verenle. Unutmayın sulanan çiçek büyür" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı, söz konusu paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutarken bir sosyal medya kullanıcısı, "40 saniyem ziyan oldu" yorumunda bulundu. Bir diğer sosyal medya kullanıcı ise, video hakkında, "Resmen eski sevgililerinin ismini saydı" ifadesini kullandı.