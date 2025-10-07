Uzak Şehir sezon rekorunu tazeledi

Albora Konağı'nda gözyaşları sel oldu. Alya ve Sadakat'in gerçekle yüzleştiği, finalde boşanma şokunun yaşandığı Uzak Şehir, tüm izleyici kategorilerinde rakiplerine uzak ara fark atarken Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde sezon rekorunu tazeledi.

ÇITAYI YÜKSELTTİ

Yeni yayın dönemine açılış rekoruyla başlayıp çıtayı her hafta daha yükseğe koyan Uzak Şehir, Tüm Gişiler'de 15.46 izlenme oranı ve 45,03 izlenme payına ulaştı.

Fenomen yapım bu sonuçla pazartesi akşamlarının rakipsiz dizisi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. AB'de 11,06 izlenme oranı ve 38,25 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 14,39 izlenme oranı ve 40,34 izlenme payı elde eden Uzak Şehir, her zamanki gibi ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olma geleneğini de sürdürdü.

AŞIKLARA MUTLAK BUTLAN ŞOKU

Boran'ın hayatta olduğunun ortaya çıkmasıyla Cihan ve Alya arasındaki dengelerin sarsıldığı Uzak Şehir'de Sadakat Hanım da oğlunun yaşadığını öğrendi. Sen Benden Gittin Gideli türküsünün fonda olduğu o an, ekranda duygu fırtınaları estirdi. Yaşadığı şoku atlattıktan sonra Cihan ve Alya'yı ayırmak için harekete geçen Sadakat, ikilinin karşısına boşanma protokolü ile çıktı. "Boran sağ, bu evlilik düşer" çıkışı hem Cihan ve Alya'yı hem de izleyenleri şoke etti. Sanal medyada gündem olan sahne sonrası izleyiciler mutlak butlan araştırması yaparken, ikilinin bu sınavdan nasıl çıkacağının yanıtlarını da aramaya başladı.

AyNa Yapım Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.