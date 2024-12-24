Uzak Şehir’de o sahne olay oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı

Her yeni bölümüyle izleyicisinin nefesini tutarak izlediği Uzak Şehir dün akşamki bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başardı.

YENGESİYLE EVLENDİ METRESİNE GİTTİ

Yeni bölümde ise yengesi Alya ile evlenen Cihan karakterinin, düğün gecesi sevgilisi Mine'nin yanına gitmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada o sahneye yorum yağdı:

Düğün gecesi Mine’ye mi gittin Cihan.

Bari düğün günü gitmeseydin. Mine sende ne hazırmışsın metres olmaya.

Kurmi Cihan senin ne işin var orada bir de düğün gecesi gittin Mine iyice ümitlenecek sonra saplantılı aşığımız olacak yakamızı bırakmayacak offff.