Uzak Şehir'e rakip mi geliyor! Başrolde İsmail Hacıoğlu var

Geçen sezonda izlenme rekorları kıran Uzak Şehir dizisine Cennetin Çocukları rakip mi olacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI NE ZAMAN?

Ayvalık'ta çekilen dizi yeni bir değişiklik olmazsa 15 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle ekrana gelecek.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi merak edilen yapımlar arasında.

Dizinin Uzak Şehir'e rakip olması ise sosyal medyada seyirciyi ikiye böldü. Kimi "Bundan sonra Cennetin Çocukları" derken kimi ise Uzak Şehir'e kimsenin rakip olamayacağını söyledi.