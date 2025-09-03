Uzak Şehir'e rakip mi geliyor! Başrolde İsmail Hacıoğlu var

Cennetin Çocukları dizisi, izlenme rekorları kıran Uzak Şehir'e rakip olarak geliyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin tanıtımı sosyal medyayı ikiye böldü.

Geçen sezonda izlenme rekorları kıran Uzak Şehir dizisine Cennetin Çocukları rakip mi olacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI NE ZAMAN?

Ayvalık'ta çekilen dizi yeni bir değişiklik olmazsa 15 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle ekrana gelecek.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi merak edilen yapımlar arasında.

Dizinin Uzak Şehir'e rakip olması ise sosyal medyada seyirciyi ikiye böldü. Kimi "Bundan sonra Cennetin Çocukları" derken kimi ise Uzak Şehir'e kimsenin rakip olamayacağını söyledi.

