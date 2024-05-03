Uzaklaştırma kararına uymadı kızını bıçakladı

Kaynak: DHA
Uzaklaştırma kararına uymadı kızını bıçakladı
Kayseri'de hakkında verilen uzaklaştırma kararına uymayan Yunus Yılmaz, yanına gittiği kızı Buse Erkin'i bıçaklayarak yaraladı

Meydana gelen olay, saat öğleden sonra 2 sularında, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta gerçekleşti. Evli ve 1 çocuk annesi Buse Erkin, rahatsız ettiği sebebi ile babası Yunus Yılmaz ile kendisinden uzaklaştırma kararı aldırdı. Yunus Yılmaz, alınan uzaklaştırma kararına uymayıp kızının yanına gitti. Baba kız arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa zamanda büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babası Yunus Yılmaz başından yaraladı. Yılmaz bu kavgada kızını bıçakla yaraladı. Kaza sonrası Buse Erkin, bir pide fırına girip, sığındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Olayın olduğu adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesi ile Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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