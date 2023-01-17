17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor kupada çeyrek final biletini aldı

Kayserispor kupada çeyrek final biletini aldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 mücadelesinde Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu goller ile 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 20:24
Takip Et

Uzatmalarda güldü. Kayserispor çeyrek finale yükseldi

Kayserispor kupada çeyrek final biletini aldı
+
Aa
-

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 2-0 kazandı. Kayserispor'a turu getiren golü 105. dakikada Miguel Cardoso ve Ethem Balcı kaydetti.

Kayserispor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kayserispor bir sonraki maçını ligde Beşiktaş ile oynayacak. Antalyaspor ise Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
2
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
3
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
4
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
5
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
6
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
7
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿ Silah kaçakçılığı operasyonu
﻿ Silah kaçakçılığı operasyonu
﻿ Silah kaçakçılığı operasyonu
﻿Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
﻿Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
﻿Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
﻿Çin, ABD'yi Suriye'yi "yağmalamak"la suçladı
﻿Çin, ABD'yi Suriye'yi
﻿Çin, ABD'yi Suriye'yi "yağmalamak"la suçladı
﻿Sırp lider Vucic'ten Rusya'ya uyarı: Ülkemden asker toplama çabalarını durdurun
﻿Sırp lider Vucic'ten Rusya'ya uyarı: Ülkemden asker toplama çabalarını durdurun
﻿Sırp lider Vucic'ten Rusya'ya uyarı: Ülkemden asker toplama çabalarını durdurun
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.