Uzay aracı Güneş görüngesine girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Uzay aracı Güneş görüngesine girdi
Güneş'in en dış katmanını gözlemlemek üzere eylül ayında fırlatılan Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'na ati uzay aracı istenilen yörüngeye oturdu.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı, aracın Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzakta, Güneş ile Dünya arasındaki Lagrange 1 noktasında Halo yörüngesine yerleştiğini duyurdu.

Başbakan Narendra Modi de X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, bu başarıyı ‘müthiş bir olay’ olarak nitelendirdi.

Modi, “Bu, bilim insanlarımızın en zorlu ve karmaşık uzay görevlerini gerçekleştirme konusundaki azimlerinin bir göstergesidir” dedi.

Hindistan’ın Güneş’i keşfetmek için ilk kez başlattığı bu uzay görevi, Hinduların Güneş tanrısı Surya’nın ismini taşıyor.

Avrupa Uzay Ajansı’na göre, Lagrange noktası, Güneş ve Dünya’nın yerçekimi kuvvetlerinin birbirini iptal ettiği, böylece bir uzay aracının sabit kalabildiği bir noktada.

Lagrange 1 noktası, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre mesafede yer alıyor.

Bu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yüzde 1'ine tekabül ediyor.

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