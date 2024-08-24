Uzay istasyonunda 2 astronot mahsur kalmıştı. Şubat'a kadar bekleyecekleri açıklandı

Boeing kapsülünün teknik sorunları sebebiyle astronotları Dünya'ya geri getirmenin büyük risk taşıdığını belirten NASA, astronotların güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için SpaceX kapsülünün kullanılmasını planlıyor.

Bu beklenmedik gelişme, tecrübeli astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yalnızca bir hafta sürmesi planlanan test uçuşunun, sekiz aydan fazla uzamasına neden olacak. Astronotlar, Haziran ayından bu yana uzay istasyonunda mahsur durumda.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karar, astronotlarımızın güvenliği için alınmış bir taahhüttür. Test uçuşları doğası gereği risk taşır ve bu riskler her zaman göz önünde bulundurulmalıdır" dedi. NASA Yönetici Yardımcısı Jim Free ise "Bu karar zor oldu ama doğru olanı yaptık" diyerek sürecin zorluğunu vurguladı.

Boeing, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mürettebatın ve uzay aracının güvenliği önceliğimizdir. NASA'nın belirlediği şekilde görevi sürdürmeye devam ediyoruz ve uzay aracını mürettebatsız bir dönüş için güvenli bir şekilde hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Starliner mekiğinin, Eylül ayı başında otomatik pilotla Dünya'ya geri dönmesi ve New Mexico çölüne iniş yapması planlanıyor.

Boeing'in Starliner mekiği, 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyarak uzaya gönderilmişti. Ancak mekikte meydana gelen helyum sızıntısı nedeniyle çeşitli teknik sorunlar yaşanmış ve bu sebeple aracın Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti. NASA astronotlarının kesin dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.