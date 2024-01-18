Uzaya giden ikinci Türk yeryüzüne iner inmez Atatürk dedi. Atatürk düşmanları utanın!

Milli Uzay Programı’nın ilk ayağının gerçekleştirileceği Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu tarihi belli olurken uzaya giden ikinci Türk astronotun yeryüzüne iner inmez verdiği bir röportaj sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu röportajda Toktar Ebubekirov, Türk olmakla ve Atatürk’le gurur duyduğu şu sözlerle dile getirdi:

"ATATÜRK'LE ÇOK MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUM"

Büyük Atatürk’ün Türk, ulusuna vermiş olduğu gerek Nutuk, gerek öğretiler benim için en seçkin vecilerdendir. Ben şahsen Atatürk'le çok mutluluk ve gurur duyuyorum. Türk olduğum için büyük mutluluk duyuyorum.

UZAYA GİDEN İLK TÜRK KİMDİR?

Andriyan Grigoryeviç, Nikolayev Çuvaş kökenli Sovyet kozmonotur (uzay insanı). Nikolayev, uzaya giden üçüncü insan ve Türk kökenli ilk kozmonot olarak bilinir.

Nikolayev, iki uzay uçuşunda görev aldı: Vostok 3 ve Soyuz 9. Bu görevlerde çağrı kodu “Şahin”dir. Her iki uçuşta da en uzun süre uzayda kalma rekorları kırmıştır.

TOKTAR EBUBEKİROV KİMDİR?

27 Temmuzx 1946'da Kazakistan Karağandı'da doğmuş Kazak pilot ve kozmonottur.

SSCB'nin 72'nci ve aynı zamanda da son kozmonotu olan Ebubekirov aynı zamanda Kazakistan'ın Kızılorda şehrindeki Korkut Ata Devlet Üniversitesinde profesör olarak görev yapmıştır.

Ebubekirov pilotluk kariyerine 1976 yılında başlamış, 50'den fazla uçak tipiyle uçmuş ve Mig-29 uçaklarının ilk uçuşların yapmış, test uçuşlarını gerçekleştirmiş ve pek çok başarıya imzasını atmıştır.

2 Ekim 1991 tarihinde SSCB, Almanya ve Avusturya arasındaki iş birliği ile Baykonur Uzay Üssünden kalkan Soyuz TM-13 Uzay aracı ile uzaya gönderilmiş ikinci Türk'tür.

1991 yılında uzayda yapılan çalışmalara katılmış ve uzayda 8 gün kadar kalmıştır.

Baykonur Uzay Üssü'nden uzay aracı fırlatıldığında Kazakistan SSCB'ye bağlı iken uzay aracı üsse indiğinde Kazakistan bağımsız bir devlet olmuştur.