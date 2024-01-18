Fatih Altaylı işin gerçeğini açıkladı. 1 milyar 600 milyon lira veren herkes bileti alıyor

Uzaya gidecek Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yolculuğu bu gece başlıyor. Gezeravcı’nın Space X’in ABD’den kalkacak roketi ile uzaya çıkacak.

Gazeteci Fatih Altaylı, Türk astronotun yolculuğunun arkasındaki gerçeği açıkladı. Altaylı, yolculuğun Axiom Space adlı bir şirket aracılığı ile gerçekleşeceğini söyledi.

Altaylı, kendi internet sitesinde yayınladığı köşe yazısında şirketin 2016 yılında kurulduğunu belirterek, uzaya insanları götürmek için kurulduğunu söyledi.

Altaylı şirketin daha önce ABD’li bir milyarderi, Kanadalı bir iş adamını, ve Suudi Arabistanlı iki astronotu uzaya yolladığını söyledi.

Şirketle yapılan anlaşma çerçevesinde uzaya gideceklerin sıkı bir eğitimden geçmesi gerektiğinin altını çizen Altaylı uzaya astronot göndermenin maliyetini açıkladı.

Altaylı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Axiom Space şirketi, uzay turistlerini ve devletlerin astronotlarını uzaya götürmeden önce sıkı bir eğitim programından da geçiriyor ve bu eğitimler anlaşmanın bir parçası.

Peki, Axiom Space bir astronotu uzaya kaça götürüyor?

Şirket bu konuda bilgi vermiyor.

Yani Gezeravcı’nın ya da daha önce aynı koltukta oturan iki Suudi astronotun bu uçuşun biletini kaça aldığını bilmiyoruz.

Ancak bildiğimiz bir şey var.

Axiom Space, uzaya götüreceği her astronot için Elon Musk’un Space X şirketine yolcu başına 55 milyon, toplamda 4 astronot için 220 milyon dolar ödüyor.

Bu sadece taşıma bedeli ve Axiom Space’in ISS’deki iki haftalık konuklama ve öncesinde verdiği eğitimler için ne kadar fatura keseceğini ise bilmiyoruz.

Umalım ki, bu seyahatin maliyetine değecek bir faydası olsun.

Seçim propagandası olmakla sınırlı kalmasın.”