Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı. Uzayan öksürük bu hastalıkların habercisi olabilir

Kış aylarına girilmesiyle birlikte görülen solunum yolu enfeksiyonları ve virüsler hastanelerin acillerinin dolup taşmasına neden oldu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, havaların soğuması ile birlikte ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat çekti.

Prof. Dr. Özlü, uzayan öksürüğe karşı sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Özlü, “Bu öksürüğün altında astım, alerjik nezle, kronik sinüzit/farenjit, reflü gibi sorunlar yatabilir. Bazen de KOAH, akciğer sertleşmesi, bronşektazi, akciğer tümörleri gibi hastalıkların habercisi olabilir. Uzayan öksürüğü ciddiye almak lazım” ifadelerini kullandı.

Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugünlerde 'grip geçti, öksürük kaldı' diyen çok hastam var. Solunum yolu enfeksiyonları sonrası öksürük kesici ilaçlarla düzelmeyen; zencefil, tarçın, bal, ıhlamur, limon gibi geleneksel tedavilere de cevap vermeyen, gece uyutmayan, gün boyu inatçı öksürük devam ediyor.

Öksürük hastayı gece uyutmuyor, gidip ayrı bir odada yatıyor, komşu dairelerden duyuluyor, konuşmasını, yemesini içmesini engelleyebiliyor; kişi insanlar arasında öksürük nöbetleri başlayacak diye topluma karışmaktan korkuyor. Bu öksürüğün altında astım, alerjik nezle, kronik sinüzit/farenjit, reflü gibi sorunlar yatabilir.

Bazen de KOAH, akciğer sertleşmesi, bronşektazi, akciğer tümörleri gibi hastalıkların habercisi olabilir. Uzayan öksürüğü ciddiye almak lazım.”