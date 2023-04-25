Uzayda 2 yıl sonra yemek yenilebilecek ama 12 bin euro

Madrid merkezli uzay turizm şirketi olan HALO Space, daha önce insanları uzaya balonla çıkarmak için çalıştıklarını açıklamıştı.

Fransız girişim Zephalto da 2025 yılına kadar uzayda yemek yemeyi mümkün hale getireceklerini belirtti.

FİYATI 120 BİN EURO

Kişi başı 120 bin Euro olacak altı saatlik gidiş-dönüş yolculuğu, Dünya'nın “benzersiz manzaraları ile birlikte kaliteli bir yemek deneyimi sunacak.

Bahsi edilen yolculuk, hem uçuş öncesi hem de uçuş sırasında gurme yemekleri, aperatifleri, içecekleri ve deneyimi Wi-Fi aracılığıyla Dünya'daki insanlarla anında paylaşma imkanları sunacak.

Fransız mimar Joseph Dirand tarafından tasarlanmakta olan kapsül, 20 metrekarelik bir iç odaya sahip olacak ve iki pilotun yanı sıra altı yolcuyu taşıyabilecek.

Helyum veya hidrojenle doldurulan balon, Fransa’dan hareket edecek ve yaklaşık bir buçuk saatlik bir sürede 25 km yüksekliğe ulaşacak.

En yüksek irtifada balon, yere geri inmeden önce manzaraları rahatlıkla izlemeye yeterli zamanınız olduğundan emin olmak için üç saat boyunca havada asılı kalacak.