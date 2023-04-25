Uzayda 2 yıl sonra yemek yenilebilecek ama 12 bin euro

Fransız teknoloji girişimi olan Zephalto, 2025 yılına kadar uzayda yemek yemeyi mümkün hale getireceklerini duyurdu.

Uzayda 2 yıl sonra yemek yenilebilecek ama 12 bin euro

Madrid merkezli uzay turizm şirketi olan HALO Space, daha önce insanları uzaya balonla çıkarmak için çalıştıklarını açıklamıştı.

Fransız girişim Zephalto da 2025 yılına kadar uzayda yemek yemeyi mümkün hale getireceklerini belirtti.

FİYATI 120 BİN EURO

Kişi başı 120 bin Euro olacak altı saatlik gidiş-dönüş yolculuğu, Dünya'nın “benzersiz manzaraları ile birlikte kaliteli bir yemek deneyimi sunacak.

Bahsi edilen yolculuk, hem uçuş öncesi hem de uçuş sırasında gurme yemekleri, aperatifleri, içecekleri ve deneyimi Wi-Fi aracılığıyla Dünya'daki insanlarla anında paylaşma imkanları sunacak.

Fransız mimar Joseph Dirand tarafından tasarlanmakta olan kapsül, 20 metrekarelik bir iç odaya sahip olacak ve iki pilotun yanı sıra altı yolcuyu taşıyabilecek.

Helyum veya hidrojenle doldurulan balon, Fransa’dan hareket edecek ve yaklaşık bir buçuk saatlik bir sürede 25 km yüksekliğe ulaşacak.

En yüksek irtifada balon, yere geri inmeden önce manzaraları rahatlıkla izlemeye yeterli zamanınız olduğundan emin olmak için üç saat boyunca havada asılı kalacak.

tr.png

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Akşener'den Erdoğan'a: Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan’ın katilleri var Siyaset
Akşener'den Erdoğan'a: Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan’ın katilleri var
Devlet Bahçeli'den akıl almaz Kılıçdaroğlu çıkışı Güncel
Devlet Bahçeli'den akıl almaz Kılıçdaroğlu çıkışı
Çiftçiye ekmek teknesi öldürdü Güncel
Çiftçiye ekmek teknesi öldürdü
Semih Saygıner Kore'ye transfer oldu Spor
Semih Saygıner Kore'ye transfer oldu
Kılıçdaroğlu’ndan gözaltına alınan Türk vatandaşı için İsrail’e çağrı Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan gözaltına alınan Türk vatandaşı için İsrail’e çağrı
Sinan Oğan TRT'nin kapısına otobüsle dayandı: Her gün gelip buradan yayın yapacağım Güncel
Sinan Oğan TRT'nin kapısına otobüsle dayandı: Her gün gelip buradan yayın yapacağım
Uzmanından korkutan açıklama: Kemik erimesi sakatlık ve ölümlere neden olabilir Sağlık
Uzmanından korkutan açıklama: Kemik erimesi sakatlık ve ölümlere neden olabilir