Uzaydan Ramazan Bayramı’nı kutladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Al Neyadi, Ramazan Bayramı sebebiyle bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dün bayram mesajı paylaştı.

Uzaydan Ramazan Bayramı’nı kutladı

DHA’nın haberine göre, ISS’e bu yıl Mart ayında gelen Emirati astronot Sultan Al Neyadi (41), Ramazan Bayramı sebebiyle dün uzay istasyonundan görüntülü bayram mesajı paylaştı. Astronot Al Neyadi istasyonda kendisiyle birlikte olan maskotu Sühely ile paylaştığı mesajında “Bugün, güvenilir yol arkadaşım Süheyl ile bayramı kutlayacağız. Bu mübarek vesileyle aileme, dostlarıma ve dünyaya geri dönen herkese en içten selamlarımı gönderiyorum. Bu özel gün size huzur, mutluluk ve refah getirsin. Bayramınız mübarek olsun!” dedi.

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