''Uzaylı' Mustafa Topaloğlu bilim dünyasını sarsan açıklamasını yaptı

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Topaloğlu son yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

''Uzaylı' Mustafa Topaloğlu bilim dünyasını sarsan açıklamasını yaptı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir ünlümüz.

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Topaloğlu son yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu "Güneş doğup batmıyor, dünya döndüğü için öyle gözüküyor" dedi.

''TÜRKİYE'NİN YARISI BANA DELİ DEDİ''

Mustafa Topaloğlu, yıllardır insanların kendisini ciddiye almadığını ifade etmişti “Türkiye, beni konuşuyor. İnsanların ufkunu genişletmek için yıllarca uzay hakkında konuştum. Ben, makine mühendisiyim. İnsanlar reklam için konuştuğumu zannetti. Hayır, bu bir bakıştı. O yıllar bana ‘uçuk, kaçık’ yorumları yaptılar. Doğruyu söylediğim için hep sabrettim.

İnsanlara faydalı bir şey anlatmaya çalıştım. Bugün uzaya sahip olan, yeryüzüne de sahip oluyor. Teşvik etme amacıyla büyük bir görev üstlendim. Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi. O yıllar albümlerim satmadı. ‘Sen nasıl Uzaylı olursun?’ dediler. İnsanlara anlatamıyordum ki... 40 yıl önce uzaya teşvik ettim.”

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