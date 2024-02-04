Üzerinde uyuşturucu bulunduran şahıs tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı.
Karakeçili ilçesinde Kalankadı Mevkiinde uygulama yapan jandarmalar, otobüs seyahati yapan İ.K. isimli yolcunun üzerinde yaptığı aramada, 276 adet uyuşturucu "hap" olarak değerlendirilen sentetik ecza malzemesi ele geçirdi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İ.K. gözaltına alındı.
Çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.