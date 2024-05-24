Üzerine balkondan su dökülen adam evi kurşunladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üzerine balkondan su dökülen adam evi kurşunladı

Esenyurt’ta bir şahıs, bina altında otururken üzerine su dökülmesine kızıp eve kurşun yağdırdı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansırken şahıs olay yerinden kaçtı.

Pınar Mahallesi’nde bina altında oturan 3 kişinin üzerine balkonundan su döküldü. Kimliği henüz bilinmeyen şahıslardan biri duruma sinirlendi.

Olay yerinden ayrılıp 10 dakika sonra silahla geri gelen şahıs su dökülen eve tabancayla ateş edip kaçtı. Mermi balkon duvarına isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Konuyla ilgili polise şikayetçi olan aile şüphelinin yakalanmasını istedi.

Yaşanan olay anı ise apartmana ait güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde,32 kişinin otururken üzerine su dökülmesi ve sonrasında üzerine su dökülen şahısın eve ateş edip kaçması yer aldı.

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