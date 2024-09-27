Üzerine bina yıkılan adam sağ kurtuldu. Bu mucize değilse ne?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üzerine bina yıkılan adam sağ kurtuldu. Bu mucize değilse ne?

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yanındaki bir inşaat nedeniyle tek katlı bir bina çöktü. Bina çökmeden hemen öncesinde altındaki dükkana girmeye yönelen yaşlı adam, çöken binanın altında kaldı. Yaşlı adam çöken binadan sağ bir şekilde çıktı. İzleyenler olayı mucize olarak yorumladı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yanındaki bir inşaat nedeniyle tek katlı bir bina çöktü. Çökmeden saniyeler önce Ziya Tatar isimli 91 yaşındaki yaşlı adam bakkala girince bina yaşlı adamın üzerine çöktü. Şans eseri yaşlı adam kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, yaşanan olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Artvin'in Kemalpaşa ilçe çarşı mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yanındaki konut inşaatı temel kazı çalışması sırasında Şaban Yılmaz'a ait mahalle bakkalında çökme tehlikesi yaşandı.

Tehlikeyi fark eden bakkal sahibi işletmesini terk edip dışarda beklemeye başladı. Bu sırada 91 yaşındaki Ziya Tatar isimli yaşlı adam bakkala girmeye yöneldi. Etraftakilerin uyarılarına aldırış etmeyince "Paşalı Tatar" isimli bir vatandaş koşarak yaşlı adamı bakkaldan çıkartmaya çalışırken bakkalın bulunduğu tek katlı bina yıkıldı.

Paşalı Tatar saniyelerle kurtulurken 91 yaşındaki Ziya Tatar ise çöken bakkalın altında kaldı. Yaşlı adam şans eseri olayı küçük sıyrıklarla atlatılırken, görüntüler ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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