Üzerine tapusu olmayanlar dikkat! BES birikimleri artık kredi teminatı olabilir

Kaynak: Haber Merkezi
Üzerine tapusu olmayanlar dikkat! BES birikimleri artık kredi teminatı olabilir

Uzun süredir beklenen düzenleme nihayet hayata geçti. 3 Haziran itibarıyla, kredi teminatları arasına yeni bir seçenek eklendi. Bu değişiklik, tapusu olmayan vatandaşlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Artan enflasyon oranları karşısında, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için kredi arayışına giriyor. Ancak, kredi teminatı gösterme konusunda zorluk yaşayanlar için yeni bir düzenleme umut oldu. 3 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren yasal değişiklikle, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) birikimler artık banka kredilerinde teminat olarak kullanılabilecek. Bu değişiklik, bireysel emeklilik sektörüne yeni bir soluk getirirken, birçok kişinin finansal erişimini genişletme potansiyeline sahip.

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BES BİRİKİMLERİNİN TEMİNAT OLARAK KULLANILMASI

Anadolu Hayat Emeklilik'in CEO'su Murat Atalay, yeni düzenlemenin bireysel emeklilik sistemine yapısal bir katkı sağlayacağını belirtti. Kamu otoritesinin, 2018 yılından itibaren Orta Vadeli Programlar aracılığıyla sektöre yönelik destek ve yenilikçi düzenlemeler getirdiğini vurgulayan Atalay, BES fonlarının artık banka kredilerinde teminat olarak kullanılabilmesinin sektör için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bu sayede, BES katılımcılarının acil nakit ihtiyaçlarını, birikimlerini bozmadan karşılayabileceklerini söyledi. Atalay, bu düzenlemenin ilk etapta sadece ihtiyaç kredileri için uygulanacağını ve BES'ten çıkış oranlarında azalmaya yol açmasını umduklarını dile getirdi.

ALACAĞIN DEVRİ FONLARI VE BES TEMİNATLARI

Atalay'ın açıklamalarına göre, Alacağın Devri Fonları sayesinde, bireysel emeklilik katılımcıları, birikimlerini banka kredileri için teminat olarak kullanabilecekler. Bu yeni düzenleme, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayıyla hayata geçirildi ve faiz hassasiyeti gözetmeyen bir yapıda tasarlandı. Anadolu Hayat Emeklilik'in sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve güçlü dijital altyapısı, bu fonun kurulmasında önemli bir rol oynadı. Şirket, 3 Haziran 2024'te halka arz edilen Alacağın Devri Fonu ile katılımcıların birikimlerini değerlendirme konusunda yüksek performans vaat ediyor.

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