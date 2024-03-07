Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü

Kaynak: İHA
Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir evin üzerine yıldırım düşerken, ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyünde bulunan bir eve yıldırım düştü.

Alınan bilgilere göre, sabaha karşı Nesim Baytar isimli şahsın evine yağışla birlikte düşen yıldırım sonrası, ev sahibi Baytar, yanık kokusuyla uyandı. Baytar, aile fertlerini kısa sürede evden çıkartırken, ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

"EVİM KOMPLE YANARAK KÜLE DÖNDÜ"

Ev sahibi Nesim Baytar, yıldırım düşmesiyle birlikte evin salonunda yanık korkusunu fark ettiğini ifade ederek, “Ailemi abimin evine götürdüm. Havanın yağışlı olması nedeniyle hiçbir müdahale edilmedi ve evim komple yanarak küle döndü” dedi.

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