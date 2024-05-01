Üzerlerine inşaat demirleri devrilen 4 işçi yaralandı

Kaynak: DHA
Üzerlerine inşaat demirleri devrilen 4 işçi yaralandı
Kocaeli’de bir fabrikanın depolama alanı inşaatında, perde beton duvar yapımında kullanılan demirler, işçilerin üzerine devrildi. Yaşanan olay sonrası 3’ü ağır, 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde bir fabrikanın depolama alanı inşaatında meydana gelen olayda, Perde beton duvarın yapımı esnasında kullanılan demirler, rüzgarın şiddetli etkisiyle devrildi. Bu esnada orada çalışma gerçekleştiren I.Ö. A.K. ve M.C. demirlerin altında kaldı 1 işçiye isen savrulan parçalar isabet etti.

4 İŞÇİ YARALANDI

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan I. Ö., A.K. ve M.C mesai arkadaşlarının da yardımıyla demir yığınının altından ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralı 4 işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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