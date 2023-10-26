Uzman açıkladı: Küresel ısınma yüzünden hayvan ölümleri arttı üretim azaldı

Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Güneş küresel ısınmanın insanlar kadar hayvanları da etkilediğini, açıklayıp son yıllarda hayvan ölümlerinin artıp üretimin azaldığına dikkat çekti.

KAYNAK: AA
Uzman açıkladı: Küresel ısınma yüzünden hayvan ölümleri arttı üretim azaldı

Güneş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen "Tarımı Tehdit Eden Tehlike Kuraklık" konferansında, tarihsel kayıtlara göre en büyük ısınmanın 2010 yılından bu yana gerçekleştiğini belirtti.

İklim değişikliğinin yalnızca insanlar üzerinde tartışılmasının yanlış olduğunu aktaran Güneş, sıcaklık artışının tüm canlıları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Dünyadaki ısınmanın farklı olumsuz etkilere yol açtığını ifade eden Güneş, "Hayvan ölümleri artmaya başladı. Hayvancılıkta gerilemeye giden bir düzey var. Okyanuslarda erimeler var. Toprak erozyonu ortaya çıkıyor. Yani tarımsal üretimin artmasında sorunlar artmaya başladı." dedi.

Çiftçilerin çok daha bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Güneş, yanlış ilaçlama, aşırı gübre kullanımı ve enerji tüketiminin sera gazının artmasına sebep olabildiğini de dile getirdi.

İklim değişikliğiyle topyekun mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Her zaman daha fazla verimlilik diyoruz. Artan verimlilikle daha fazla insan beslenecek. Ama verimi etkileyen sıkıntılar ortaya çıkıyor. Dünyanın gelecekte yaşayacağı ısınma miktarı önümüzdeki on yılda karbondioksit ve sera gazı salınmasına bağlı. O halde tarımı da revize etmek zorundayız. Yani tarımsal üretimdeki sorunlar ile çevreye olumsuz etki yaratan sorunları çözmek zorundayız."diye konuştu.

Güneş, iklim değişikliğinin etkilerinin çiftçilerde verim güvensizliğine neden olduğunu ve çiftçinin toprağını terk etmemesi adına desteklerin artırılması gerektiğini kaydetti.

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