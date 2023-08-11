Uzman çavuş Kemal Özek, ismini aldığı şehit amcasının yanına defnedildi

Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in naaşı Denizli’ye ulaştı.

Askeri uçak ile Çardak Havalimanına getirilen şehidin naaşı, uzun bir araç konvoyu eşliğinde karayoluyla memleketi Buldan’a getirildi. Şehidin fotoğrafını en önde taşıyan çocukluk arkadaşı Atakan Dumbal'a, dev Türk bayrağı taşıyan gençler eşlik etti. Helallik alınması için Türk bayraklarıyla donatılmış toplu konutlardaki baba ocağına getirilen şehidin naaşına, son kez sarılan baba Ayhan, anne Ayşe ve şehidin Hakkari’de görevli olan ağabeyi Uzman Çavuş Ali Özek gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek için daha sonra Alanyazı Meydanı’nda askeri tören düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Şehidin naaşı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında doğduğu Buldan’ın Beyler Mahallesine getirildi. Şehit Uzman Çavuş Özek, ismini aldığı ve 42 yıl önce Kırklareli’nde yaşanan Pancarköy faciasında şehit olan 65 askerden birisi olan büyük amcası Kemal Özek’in yanına kazılan kabirde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



CENAZE TÖRENİNE SİYASİLER DE KATILDI

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek için düzenlenen cenaze törenine Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.