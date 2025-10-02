Uzman isim açıkladı: Anne sütü ile hastalıkları azaltmak mümkün

Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "1-7 Ekim Emzirme Haftası" nedeniyle anne sütünün hastalıkları azalttığını söyleyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Uzm. Dr. Çebi, uzman hekimlerin anne sütünde ısrarcı olmalarının sebebine değinerek, "0-12 aylarda üst solunum yolu hastalıkları 4 ay sadece anne sütü alan bebeklerde hastaneye yatış yüzde 72 azalıyor. RSV bronşiolit seyri yüzde 70 daha iyi oluyor. Eğer emzirme 6 ayı geçtiyse pnömoni riski 4 katı daha düşük olur. Orta kulak enfeksiyonu 3 aydan fazla sadece anne sütü alanlarda yüzde 50 daha azdır" dedi.

"BEBEKLERDE İSHAL AZALIYOR"

Anne sütü almış bebeklerde ishallerin yüzde 63 azaldığını söyleyen Çebi, "Nedensiz beşik ölümleri, dünya çapında çocuk ölümlerinin yüzde 13'ü bu sayede azaltılabilir. Anne sütü-alerji ilişkisinde ise ilk 4 ay sadece anne sütüyle beslemek yüzde 27 oranında alerjiden koruyor; hele ailede alerji varsa koruma etkisi yüzde 42'ye çıkıyor. Bebeklerde anne sütüyle beslenilen her ay yüzde 4 oranında obezite riskini düşüyor. Anne sütü almış kardeş almamış kardeşe göre erişkin, hayatında ortalama 7 kilo daha zayıf. Her iki tip diyabetten de koruyor. Tip 1 diyabet yüzde 30, tip 2 diyabet yüzde 40 daha az görülüyor" şeklinde konuştu.