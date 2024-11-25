Uzman isim acil önlem alınmalı diyerek uyardı! Gençler tehlike altında

Uzman isim "Çok genç hastalarla karşılaşıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 20-40 yaş aralığındaki nüfus 26,27 milyon kişi olup, bu grup Türkiye nüfusunun yüzde 30'unu oluşturuyor. Ve biz kalp şikayetlerinde son dönemde 20-40 yaş arası genç hasta ile çok karşılaşmaya başladık" dedi. Prof. Dr. Gökalp, bu artışın temel nedenlerini şöyle sıraladı:

BU ALIŞKANLIKLAR TETİKLİYOR

"Fast food tüketimi, işlenmiş gıdalara eğilim ve hareketsiz yaşam tarzı. Bu alışkanlıklar obezite ve diyabeti de tetikliyor.

Sigara kullanımı, stresli yaşam koşulları ve iş baskıları da gençlerin kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörler arasında.

KRİZLER DAHA ARTABİLİR!

Uzman isim hipertansiyon, obezite ve sigara kullanımı gibi değiştirilebilir risk faktörleri de gelecekte ciddi sağlık sorunlarına işaret ediyor.

Prof. Dr. Gökalp, "Sigara kullanım oranları yüzde 25,9, obezite oranı ise yüzde 32,1'dir. Ve bu durum, önümüzdeki yıllarda kalp ve damar hastalarının daha da artabileceğine işaret ediyor.”

HİPERTANSİYON ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA İLK SIRADA

Dünya genelinde kalp krizlerinin yüzde 4-10'unun, 45 yaş altındaki bireylerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Gökalp, "Türkiye'de ise kalpten ölüm nedenleri arasında ilk sırada olup, toplam ölümlerin yüzde 40'ını oluşturmakta. Hipertansiyon görülme oranı yüzde 31,8'dir ve bu oran genç yaş grubunda da artmakta" ifadelerini kullandı.

HİPERTANSİYON NEDİR?

Hipertansiyon, yüksek kan basıncı olarak da biliniyor. Kan basıncı, kalbin kanı damarlar aracılığıyla vücuda pompalarken, damar duvarlarına uyguladığı basınç. Hipertansiyon, kan basıncının normalden daha yüksek olduğu bir durumu ifade eder. Genellikle, 120/80 mmHg değerinin üzerindeki kan basıncı, hipertansiyon olarak kabul ediliyor.

Hipertansiyonun 2 tipi bulunuyor

1. Primer (esansiyel) hipertansiyon: Nedeni genellikle bilinmez ve çoğunlukla yaşam tarzı, genetik faktörler ve çevresel etmenlerin etkisiyle gelişir.

2. Sekonder hipertansiyon: Başka bir hastalık veya durumdan kaynaklanır (örneğin, böbrek hastalıkları, hormonal bozukluklar).

Tedavi edilmezse kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Hipertansiyonun kontrol altına alınması için düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü ve ilaç tedavisi gerekebilir.