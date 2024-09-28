Uzman isim Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasında yapılacakları tek tek sıraladı

Henüz 17 yaşındayken 15 yıl önce cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminin detayını konunun uzmanı Avukat Buket Nurşah Tekışık anlattı.

“İŞE YARAYACAK DELİLLERİN OLMASI GEREKİYOR”

Fethi kabir işlemi Türkiye'de çok tercih edilen işlem olmadığını ifade eden Tekışık, "Mecbur kalınmadığı sürece seçenek olarak görülmemektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için mezarın açılması durumunda işe yarayacak delillerin olması gerekmektedir. Örneğin ölen kişinin kimliğine veya ölüm nedenine ilişkin bir şüphe varsa, sigorta veya yanlış tedavi iddiaları mevcutsa, önceki otopsilere ilişkin kuşku varsa, cesedin mermi gibi çıkarılmamış olan ve delil teşkil edebilecek bir yabancı cisimle gömülmesi halinde, ölenin kimliğine ilişkin belirsizlik mevcutsa, mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa veya yeni deliller ortaya çıkması gibi sebeplerle yapılabilir. Öncelikle mezar açma kararı alınır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi dosyanın hangi aşamada olduğuna göre kararı alacak kişi Cumhuriyet savcısı veya mahkeme olabildiği gibi talep üzerine de açılabilir" diye konuştu.

ADIM ADIM FETHİ KABİR İŞLEMİ

"Alınan karar müteveffanın yakınına bildirilir" diyen Tekışık, süreci adım adım şöyle açıkladı:

"Mezar açma işlemi için gerekli araç ve gereçler hazırlanır. Mezar uzun süredir kapalı olduğu ve içerisinde ceset olduğu göz önünde bulundurularak zehirli gazların olabilme ihtimaline rağmen açılır açılmaz içine girilmez. Havalandırma işlemi sonrasında ceset çıkartılır. Ceset yeni ise cesetten parça alınır. Ceset çürümeye başlamış ise sadece gerekli organ ve kemik üzerinde inceleme yapılır.

Cesedin fotoğraf ve video kayıtları alınır, otopsi ve diğer incelemeler yapılır. Fethi kabir işleminin ne kadar süreceği konusunda kesin bir süre belirtmek mümkün değildir. Söz konusu işlem için çeşitli aşamalar gerekmektedir. Bu aşamaların dışında; mezarın yeri, durumu, uzman sayısı gibi birçok faktör süreyi etkileyecektir.

Fethi kabir işlemine karar veren Cumhuriyet savcısı, mahkeme heyeti, adli tıp uzmanları, adli kolluk personeli, bilgi veya delil sunabilecek tanıklar, ölünün yakınları veya vekilleri katılabilir. Yapılacak fethi kabir işlem sonucunda yaklaşık 15 yıldır tüm Türkiye'yi derinden etkileyen cinayet için son derece önemli gelişme yaşanmış olacaktır"