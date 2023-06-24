Uzman isim gerçek yazın geleceği tarihi verdi. Bayramda sağanak yağışın vuracağı bölgeler açıklandı

Havaların da ne zaman ısınacağı merak ediliyor. Uzman isimden önemli açıklamalar geldi ve tarih verildi. Bayramda yağış var mı? Gerçek yaz ne zaman gelecek? Bu yaz nasıl geçecek? İşte son dakika detaylar...

Meteoroloji ve uzman isimden açıklama geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bayramda hava durumu ve bu yazın nasıl geçeceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama:

"Yağışlardan perişan olduk. Pek çok merkezimizde sel felaketi yaşandı. Taşkın riskleri devam ediyor. Fakat bunun yanında sevindirici haberler de geliyor. Pek çok şehir merkezimize ve bölgemize yakın barajlarda doluluk oranlarında sevindirici derecede artışlar var.

Yağışlar daha bizi terk etmiyor. Bu hafta da yağışlı ve serin günler kapımızı çalmaya devam edecek. Hatta hava sıcaklıkları da azalmaya devam edecek.

BAYRAMDA HAVA NASIL GEÇECEK?

Bayramda hava sıcak geçmeyecek ama içinde bulunduğumuz günlere nazaran hava sıcaklığı yükselecek. Bayram süresinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

BAYRAMDA YAĞIŞ OLACAK MI?

Bayramın ilk günlerinden ziyade 3 ve 4'üncü günleri yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağış bekliyorum. Bunlar yine konveksiyonel karakterde olacak öğleden sonra yağışları şeklinde. Kuvvetli sağanak yağışlar yine kendisini gösterecek.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK

Temmuz ayının ilk haftasıyla beraber artık hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Ama bu yükseklik geçen seneki temmuz ayına nazaran biraz daha yavaş seyirlerde ilerleyecek.

GERÇEK ANLAMDA YAZ NE ZAMAN GELECEK?

Temmuzun 20'sinden sonra olacak. Hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlayacak. Özellikle ağustos ayı ile birlikte artık kavurucu yaz sıcakları gelecek."

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Samsun2un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Giresun, Ordu ve Trabzon için turuncu; Gümüşhane, Samsun ve Tokat illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: 26°C Parçalı bulutlu

İstanbul: 29°C Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 33°C Az bulutlu ve açık

Adana: 37°C Az bulutlu ve açık

Antalya: 34°C Az bulutlu ve açık

Samsun: 26°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erzurum: 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır: 34°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı