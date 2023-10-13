Uzman isim İstanbul'a lapa lapa yağacak karın tarihini açıkladı. Bu kış donacağız

Soğuk hava ve kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini göstermeye başlarken uzmanlar bu yılın çok çetin geçeceğini açıkladı. Van, Hakkari ve Ardahan'da kar yağışı görülürken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, İstanbul'da ne zaman kar yağışı olacağını açıkladı.

Uzman isim İstanbul'a lapa lapa yağacak karın tarihini açıkladı. Bu kış donacağız

Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olmaya başlarken yüksek kesimler kısa sürede karla kaplandı. Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, yılın ilk karıyla beyaza büründü.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

"Kar ne zaman yağacak?" sorusu özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde merak konusu oldu.

İstanbul’a karın ne zaman yağacağı konusundaki beklentilere göre, Aralık ayından itibaren yoğun yağışlar ve deniz etkili kar yağışları yaşanabileceği ifade ediliyor.

“KASIM AYINDAN İTİBAREN YOĞUN YAĞIŞLAR BEKLİYORUM”

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yılın sonbahar ve kış mevsiminin bol yağışlı ve soğuk geçeceğini belirtiyor. Özellikle El Nino'nun etkisiyle Türkiye'nin bol yağış alabileceğini vurgulayan Bozyurt, "Özellikle kasım ayından itibaren yoğun yağışlar bekliyorum" dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA KAR YAĞABİLİR

Bozyurt'a göre, 27-29 Ekim tarihleri arasında, Cumhuriyet Bayramı döneminde hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş bekleniyor.

İSTANBUL'DA KIŞ ÇETİN GEÇECEK

İstanbul için yapılan meteorolojik tahminlere göre, şehirde Aralık ayından itibaren yoğun yağışlar bekleniyor. Ocak ve şubat aylarında ise deniz etkili kar yağışlarının olması muhtemel. Karın toprağın verimliliğini artırıcı özellikleri ve su tutma kapasitesi sayesinde barajlarda olumlu bir etkisi olması bekleniyor.

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