Uzman isim tek tek hesapladı! 1 litre benzin için ne kadar vergi ödüyoruz?

7 Ocak itibarıyla benzine yapılacak 1 lira 27 kuruşluk zam sonrası, İstanbul'da 1 litre benzinin fiyatı 45 liranın üzerine çıkacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yarından itibaren geçerli olacak akaryakıt fiyatlarına ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu. Kalem kalem hesap yapan Bingöl, benzinin litresinin 45,29 TL olacağını ve bunun 19,52 TL'sinin vergi olduğunu açıkladı.

Vergi​ Uzmanı Ozan Bingöl, benzin fiyatlarına ilişkin sosyal medya platformu X’te paylaşımda bulundu. Litre başına ödenecek fiyatın önemli bir kısmının vergi olduğunu vurgulayan Bingöl, İstanbul’da bir litre benzinin satış fiyatının 45,29 TL olacağını belirtti.

Fiyatın 11,98 TL'sinin ÖTV, 7,54 TL'sinin ise KDV olduğunu ifade eden Bingöl, toplam vergi oranının ise yüzde 43,1'e ulaşacağını ifade etti.

Bingöl konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu gece yapılacak artış ile birlikte İstanbul’da bir litre benzinin satış fiyatı 45,29 TL olacaktır. Bunun; -11,98 TL’si ÖTV -7,54 TL’si KDV -Toplam vergi 19,52 TL olacaktır. -Satış fiyatı içerisinde vergi oranı %43,1’dir.