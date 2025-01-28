Uzman isimden yeni annelere 'sosyal medya' uyarısı: Yetersizlik hissine yol açabilir

Bedenin, hormonların ve günlük rutinlerin değişmesiyle birlikte hayatın, yeni roller ve sorumluluklarla farklı bir düzene girebileceğine dikkat çeken Uzman Psikolog Başak Mutlu, "Annelerin bu yeni hayata adapte olmaları zaman alabilir. Bu süreçte endişe hissetmek, bebeğe yeterince yetip yetemediklerini sorgulamak ve duygusal açıdan daha hassas olmak tamamen normaldir. Ancak bu dönemde mükemmeliyetçi yaklaşımlardan kaçınılmalı ve gerçekçi beklentilerle hareket edilmelidir. Bu, hem anneye hem de bebeğe en sağlıklı seçenektir. Doğum sonrası sürecin doğal bir parçası olan zorluklar, dayanıklı bir destek sistemiyle daha kolay aşılabilir. Annelerin duygularını güvendiği kişilerle paylaşması, sorumlulukları bölüşmesi ve gerektiğinde profesyonel yardım alması süreci kolaylaştırır. Sağlıklı beslenmek, dinlenmeye özen göstermek ve kendilerine vakit ayırmak, annelerin ruhsal ve fiziksel iyilikleri için büyük önem taşır" dedi.

“ANNELİK BİR ÖĞRENME SÜRECİDİR”

Başak Mutlu, sosyal medyada yayılan mükemmel annelik imajlarının, pek çok kadında yetersizlik hissi yarattığını vurgulayarak, "Her annenin ve bebeğin yolculuğu kendine özeldir. Sosyal medyadaki idealize edilmiş görüntüler gerçeği yansıtmaz. Annelik bir öğrenme sürecidir, bu süreçte her gün daha iyi ve tecrübeli bir anne olacağınıza güvenin" şeklinde konuştu.

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“PROFESYONEL YARDIM ALMAK ÖNEMLİDİR”

Başak Mutlu, "Bazen anneler bu dönemde aşırı üzüntü, çaresizlik veya boşluk hissi yaşayabilirler. Eğer bu duygular günlük yaşamı etkileyecek boyutlara ulaşırsa, profesyonel yardım almak önemlidir. Annenin ruhsal sağlığı yalnızca kendi mutluluğu için değil, bebeğin sağlıklı gelişimi için de kritik öneme sahiptir" dedi.

Uzman Psikolog Başak Mutlu, annelere kendilerine nazik davranmalarını ve destek aramaktan çekinmemelerini önererek sözlerini sonlandırdı.

Annelik yolculuğunun her aşamasında, anne ve bebeğe gösterilen şefkatin en büyük güç kaynağı olduğunu hatırlattı.

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