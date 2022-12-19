Uzman Klinik Psikolog mutlu evliliğin ipuçlarını sıraladı



İHA’nın haberine göre, Uzman Klinik Psikolog Beste Çokaygil, evliliğin mutlu ve uzun süreli olabilmesi için sağlıklı bir ilişki içinde kadın ve erkeğin zaman ve çaba harcaması gerektiğine değinerek mutlu bir evlilik için ipuçları verdi.

Evliliklerin temelinde mutluluk ve uzun süreli bir beraberlik amacı olduğunu belirten Psikolog Çokaygil, “Fakat zaman zaman evlilik içinde ekonomik, sosyal ya da özel durumlar sebebi ile çeşitli problemler yaşanabilir; büyük bir aşkla evlenen çiftler belli bir süre sonra karşılıklı olarak birbirlerinden sıkılabilir veya evlendikleri için pişman olabilir” sözlerini kullandı.

“SUÇLAYICI SÖZLER SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL”

Psikolog Çokaygil, hissedilen duygu ve düşünceleri dile getirebilmenin, eşlerin bağlarını kuvvetlendirmede rol oynadığını ifade ederek şunları belirtti:

“Bunları aktarırken evlilik içinde saygının azalması, kullanılan dil ve kelimelerin içeriğinin olumsuz olması davranışlarla ilgili sınırların kaybolduğunu gösterir. Küsmek, tepkisiz kalmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak ve fiziksel şiddet sınırların yeniden çizilmesi gerektiğinin başlıca işaretidir. Sen şöylesin, böylesin gibi suçlayıcı bir ifade değil, kendi açınızdan Bu durum benim şöyle hissetmeme yol açtı" şeklinde bir ifade daha çok kendinizi ifade edebilmenizi sağlar”

“EŞİNİZ KENDİ ARKADAŞLARIYLA DA VAKİT GEÇİRMELİ”

İki kişilik bir hayatı paylaşırken ayrı bir birey olarak gerçekleştirmek istediklerinizden mahrum kaldığını hisseden eşlerin “kişisel alan” sınırlarına girildiğini belirten Psikolog Çokaygil, “Sağlıklı bir evlilikte kadın ve erkeğin de kendi özel alanlarını oluşturabilmesi gerekir. Her iki taraf da yalnız kalmak istediği zamanlarda sevdiği farklı aktiviteleri gerçekleştirebilmeli ve konuşup, dertleşebileceği farklı bir arkadaş çevresi ile vakit geçirebilmeli. Eşinizi sevdiği aktiviteleri yapmaktan veya kendi arkadaş çevresi ile görüşmekten alıkoymaya çalışmamalısınız” dedi.

“DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYIN”

Herkesin olumlu ve olumsuz kişilik özellikleri olduğuna vurgu yapan Psikolog Çokaygil, eşlerin olumsuz değil, olumlu özelliklere ve iyi yanlarına odaklanmak gerektiğini; olumsuz özellikleri değiştirmeye çalışmak yerine, hoşgörü göstermenin, doğabilecek problemleri ve kavgaların da önlenebileceğini dile getirdi.

“DİNLEMEK, KONUŞMAK İÇİN BEKLEMEK DEĞİLDİR”

Psikolog Çokaygil, gerçekten dinlemek ile konuşmak için beklemenin aynı şey olmadığının altını çizerek şunları söyledi: “Yalnızca kendinizi eşinize haklı çıkarmak için konuşmak problemleri yok etmez. Saygı ile dinlenen eşiniz haklı veya haksız olma arzusu yerine problemleri halletme eğiliminde olacaktır. Unutmayın eşinizin gerçekten dinlendiğini ve anlaşılmak istendiğini bilmesi aranızdaki ilişkiyi kuvvetlendirecektir.”

“HER SORUNU İÇİNİZE ATMAYIN”

Yaşanan problemlerin ardından ‘’Hatasının farkına varsın’’ şeklinde düşüncelerin yalnızca ilişkiye zarar vererek problemlerin çözümünü erteler ve zaman kaybına sebep olduğunu da dile getirerek ‘’Çok uzatırsam problemler iyice büyür’ endişesiyle problemleri çözmek için adım atmayan, eşi ile paylaşmayan kişilerin tahammül seviyeleri daha az seviyede olur. Her sorunu içinize atmanız sonunda sizi küçük şeylere bile katlanamayan birine dönüştürecektir. Yaşanan problemleri yok saymak yerine yapıcı olarak bir çözüm yoluna gitmek eşleri karşılıklı olarak daha az yıpratır” ifadelerini kullandı.

“TÜM SORUMLULUKLAR BENDE’ TARTIŞMASI”

Eşler arasındaki görev dağılımının net olarak belirlenmesi sağlıklı bir iletişim ve sürekliliğin gerçekleşebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Psikolog Çokaygil “Görev ve sorumluluklar belirlenmez ise ‘Tüm sorumluluklar benim üzerimde’ şeklinde çeşitli söylemler kaçınılmaz bir hale gelir ve tartışmalar ortaya çıkmaya başlar. Ev işlerinde, gelir-gider dengelerinin sağlanmasında, eksiklerin tamamlanmasında bir sınır ihlali varsa dengeyi yeniden düzenleyin. Bu dağılımları zorlama şeklinde değil, saygı çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışın” diye konuştu.