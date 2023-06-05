Uzmanı açıkladı. Çevre kirliliği alerji vakalarını böyle arttırdı

Editör: Ali Öncü

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevresel faktörlerin alerji üzerine etkisine dikkat çekti.

Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, hava kirliliği, kimyasal maddelerin yaygın kullanımı ve endüstriyel atıklar gibi çevresel faktörler, alerjik reaksiyonların görülme sıklığını ve şiddetini artırmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, çevresel kirleticilere daha fazla maruz kalma eğilimindedir ve bu da alerji vakalarının artmasına katkıda bulunmaktadır” sözlerini kullandı.

“BÜTÜN İNSANLARA BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR”

Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Her yıl dünya genelinde kutlanan bu özel gün, çevre bilincini artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek, çevre sorunlarına dikkat çekerek bu sorunun çözülmesi amacıyla önlem almak için önemli hatırlatmalarda bulunmaktadır. Üzerinde yaşadığımız dünya, sonsuz kaynaklarıyla biz insanlara hayat vermekle birlikte çeşitli insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır. Doğal su kaynaklarının kirlenmesi, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği, ormanların ve biyolojik çeşitliliğin azalması tehlikeli boyutlara ulaşmış olup bu sorunların çözümü için bütün insanlara büyük bir sorumluluk düşmektedir” sözlerini kullandı.

ALERJİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alerji vücudumuzda bulunan antikorların, başkaları için zararsız olabilecek maddelere karşı savaş açması ve reaksiyon oluşturmasıdır. Bu maddeler toz, besinler, solunum yolu ile alınan maddeler, polen, akarlar ve hayvan tüyleri olabilir. Alerji her yaş gurubunda görülebilir. Çoğunlukla genetik olduğu düşünülse de çevresel faktörlerin etkisi ile değişik yaşlarda alerji ortaya çıkmaktadır. Sigara ve çevre kirliliği alerjinin başlıca nedenleri olarak görülmektedir.

Alerji belirtileri

Alerji belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Alerjinin şiddeti de belirtiler üzerinde etkilidir. Kaşıntı, burun tıkanıklığı, sık hapşırma, kronik öksürük, nefes darlığı veya hırıltı, vücutta döküntü veya şişlik belirtiler arasında sayılabilir.