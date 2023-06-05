Uzmanı açıkladı. Çevre kirliliği alerji vakalarını böyle arttırdı

Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, çevresel faktörlerin alerjik hastalıkların artışında önemli rol oynadığına dikkati çekerek uyarıları sıraladı.

Uzmanı açıkladı. Çevre kirliliği alerji vakalarını böyle arttırdı

Editör: Ali Öncü

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevresel faktörlerin alerji üzerine etkisine dikkat çekti.
Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, hava kirliliği, kimyasal maddelerin yaygın kullanımı ve endüstriyel atıklar gibi çevresel faktörler, alerjik reaksiyonların görülme sıklığını ve şiddetini artırmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, çevresel kirleticilere daha fazla maruz kalma eğilimindedir ve bu da alerji vakalarının artmasına katkıda bulunmaktadır” sözlerini kullandı.

“BÜTÜN İNSANLARA BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR”

Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Her yıl dünya genelinde kutlanan bu özel gün, çevre bilincini artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek, çevre sorunlarına dikkat çekerek bu sorunun çözülmesi amacıyla önlem almak için önemli hatırlatmalarda bulunmaktadır. Üzerinde yaşadığımız dünya, sonsuz kaynaklarıyla biz insanlara hayat vermekle birlikte çeşitli insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır. Doğal su kaynaklarının kirlenmesi, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği, ormanların ve biyolojik çeşitliliğin azalması tehlikeli boyutlara ulaşmış olup bu sorunların çözümü için bütün insanlara büyük bir sorumluluk düşmektedir” sözlerini kullandı.

ALERJİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alerji vücudumuzda bulunan antikorların, başkaları için zararsız olabilecek maddelere karşı savaş açması ve reaksiyon oluşturmasıdır. Bu maddeler toz, besinler, solunum yolu ile alınan maddeler, polen, akarlar ve hayvan tüyleri olabilir. Alerji her yaş gurubunda görülebilir. Çoğunlukla genetik olduğu düşünülse de çevresel faktörlerin etkisi ile değişik yaşlarda alerji ortaya çıkmaktadır. Sigara ve çevre kirliliği alerjinin başlıca nedenleri olarak görülmektedir.

Alerji belirtileri

Alerji belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Alerjinin şiddeti de belirtiler üzerinde etkilidir. Kaşıntı, burun tıkanıklığı, sık hapşırma, kronik öksürük, nefes darlığı veya hırıltı, vücutta döküntü veya şişlik belirtiler arasında sayılabilir.

İlgili Haberler
Kansızlık hangi besinlerle önlenir
Uzmanından mevsimsel alerji ve göz uyarısı
Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Anne karnında kalbi duran bebek yeniden yaşama döndü Sağlık
Anne karnında kalbi duran bebek yeniden yaşama döndü
Emekli ve memur zamları şimdiden belli oldu. TÜİK'e göre enflasyon 1 bile değil binde 4 Ekonomi
Emekli ve memur zamları şimdiden belli oldu. TÜİK'e göre enflasyon 1 bile değil binde 4
Seçim sonrası Bingöl'de ekmeğe zam Güncel
Seçim sonrası Bingöl'de ekmeğe zam
Düğünde beton balkon çöktü: 9 yaralı Güncel
Düğünde beton balkon çöktü: 9 yaralı
Sele kapılan otomobildeki 2 kişi kayboldu Güncel
Sele kapılan otomobildeki 2 kişi kayboldu
Pınar Deniz estetik iddialarına videolu yanıt verdi Magazin
Pınar Deniz estetik iddialarına videolu yanıt verdi
Sıcak havanın kadınlara büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Sıcak havanın kadınlara büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı