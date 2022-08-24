Erkek tipi saç kaybını önlemek için nelere dikkat edilmelidir?

tv100’ün haberine göre; Dr. Berkin Gence, erkek tipi saç dökülmesini ve dikkat edilmesi gerekenleri tüm detayları anlattı.

ERKEK TİPİ KELLİK NEDİR?

Erkek tipi kellik esas olarak genetik faktörlerden kaynaklanmakta olduğu biliniyor. Saç dökülmesinin diğer nedenleri arasında sigara, beslenme alışkanlıkları, stres, uyku düzeni, cilt sorunları, vitamin eksiklikleri, hormonal dengesizlikler ve ilaç kullanımı sayılabileceği vurgulandı.

Erkek tipi kellik, kelliğin başın üst bölgesinde başladığı anlamına geldiği vurgulandı. Başınızın tepe noktasındaki saçlar, kafa derisi belli olana kadar zamanla incelir ve döküleceği bildirildi. Tepe bölgesindeki saçlar inceldikçe baş bölgesinde yuvarlak bir açık alan ortaya çıkar. Bazen saç dökülmesi saçın başlangıcında başlayacağı vurgulandı.

ERKEK TİPİ SAÇ KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kepek oluşumu saç dökülmesinin en etkili nedenlerinden biri olduğu bildirildi. Buna ek olarak, özellikle kreatin ve E vitamini içeren bazı saç bakım ürünleri, saç dökülmesini azaltabileceği vurgulandı. Her gün düzenli ve yeterli miktarda E vitamini ve kreatin içeren besinler yemek faydalı olacağı ifade edildi.

Erken yaşta başlayan tamamlayıcı tedaviler ile birlikte mezoterapi, dökülme oranını yavaşlatabilir ve yeni saçların oluşmasını sağlayabilir. Erkek tipi kellik kadınlarda da görülebilir. Kadınlarda erkek tipi kelliklerin temel nedeni androjen hormonlarının normal seviyelerin üzerinde salgılanmasıdır. Kadınlarda erkek tipi kellik çeşitli nedenlere sahip olabilir. Hormonal dengesizlikler veya genetik faktörler bunda rol oynayabilir. Bu durum genellikle ergenlik döneminde başlar ve zamanla saç kalitesi düşer ve saçlar lokal olarak incelmeye başlar.

EN YOĞUN DÖKÜLME 16 – 30 YAŞ ARASINDA GÖRÜLEBİLİR

Erkeklerde saç dökülmesi 16-30 yaşları arasında yoğun saç dökülmesi yaşar. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren saç dökülmesini önleyici tedbirler almaya başlamalıdırlar. Aksi takdirde saçların hızlı incelmesi zamanla kelliğe neden olabilir. Erkek tipi kellik tedavisi ömür boyu süren bir tedavidir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE EN ETKİLİ TEDAVİ: SAÇ EKİMİ

Saç ekimi ameliyatı ile genellikle hastanın ensesinde bulunan dökülmeye dirençli kökler toplanır ve seyrek veya tam dökülen bölgelerde açılan kanallara nakledilir. Amaç; baş bölgesine ekildiğinde fark edilmeyecek şekilde doğal bir şekilde kalıcı tüylü bir görünüm kazandırmaktır. Saç ekimi aslında küçük bir ameliyattır. Bu nedenle konusunda uzman ve deneyimli hekimler ve ekipler tarafından hastane ortamında gerçekleştirilen en güvenli yöntemdir. Saç ekimi uygulaması ile kişinin kendi saçı hiç dökülmemiş gibi kalıcı olarak elde edilebilir. Saç ekimi hedefimiz; modern tıbbın uygulanmasıyla kişinin doğal saç görünümünü konforlu bir şekilde geri kazandırmasıdır.

Günümüzde 50 yaş üstü erkeklerin yaklaşık yüzde 50'si saç dökülmesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle saç ekimi erkekler için en çok kullanılan kozmetik işlemdir.

Dr. Gence uyarıyor! Tempolu yürüyüş ve basit egzersiz için ameliyattan sonra 4-5 gün beklenmeli, bu süre içinde hasta kendini yormadan, tansiyonu yükseltmeden dikkatli ve ölçülü egzersiz yapmalıdır. Bu, nakledilen köklerin zarar görmeden sağlıklı bir şekilde oturabilmesi ve gelişebilmesi için bir endişe kaynağıdır.

SAÇ EKİMİ SONRASI SPOR YAPILABİLİR Mİ? NE ZAMAN BAŞLANIR?

Dr. Gence uyarıyor! Tempolu yürüyüş ve basit egzersiz için ameliyattan sonra 4-5 gün beklenmeli, bu süre içinde hasta kendini yormadan, tansiyonu yükseltmeden dikkatli ve ölçülü egzersiz yapmalıdır. Bu, nakledilen köklerin zarar görmeden sağlıklı bir şekilde oturabilmesi ve gelişebilmesi için bir endişe kaynağıdır.