﻿Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında zaman daralıyor

İHA’nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 26 Şubat 2018’de resmi gazetede yayınlanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ile hayata geçen projede sona geliniyor. Evcil hayvanların deri altına enjekte edilen mikroçipler için hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar zamanı var. Son tarihe kadar evcil hayvanına çip taktırmayan hayvan sahipleri ise idari para cezaları ile karşı karşıya kalacak.

“HAYVAN SAHİPLERİNE YÖNELİK SON YILLARDA ÇIKARILAN EN GÜZEL SİSTEM”

Bakanlık tarafından hazırlanan projede evcil hayvanlara ve sahiplerine ait bilgilerin PETVET sistemi ile kayıt altına alınacağını ve birçok problemin ortadan kalkacağını belirten Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, “Önceden kedi ve köpeklerimize ait bir aşı karnemiz vardı. Bu aşı karnesinde kedi veya köpeğimizin resmi vardı. Bu karne onun size ait olduğunu belirten bir belgeydi. Yeni pasaport sistemiyle birlikte yüzde 100 resmi sahiplik söz konusu. Üzerinde 15 basamaklı bir sayı olan mikroçiple kişinin TC kimlik numarasının aynı yerde olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem güvenliği sağlamış oluyor ve canlarla ilgili tüm kayıtlara ulaşabiliyoruz. Ülkemizin son yıllarda ortaya çıkarttığı kedi ve köpek sahipleri açısından çok güzel bir sistem. Aynı bizim TC numaramız gibi 15 sayısal değeri olan bir mikroçipimiz var. Bu mikroçip bir pirinç tanesi büyüklüğünde ve boyun bölgesine koyuluyor. Biz bu sisteme bu bilgileri yüklediğimiz takdirde kedi ve köpeklerimizin kaybolması durumunda bulan kişiler en yakın kliniklerde veya ilçe müdürlüklerinde gittiğinde hayvan sahibinin bilgilerine ulaşabilecekler. Sistem sadece sahiplendirmeyi de barındırmıyor. Sistemde düzenli olarak yapılan kuduz aşısı, karma aşılar, parazit uygulamaları ve operasyonların da yeri olduğunu görüyoruz. Sistemin içi açıldığı takdirde harika bir veri ortaya koyuluyor. Canlarımızın geçmiş dönemdeki yapılan tedavileri hakkında bilgilere ulaşabileceğiz” dedi.

“EVCİL HAYVANLARIN DIŞARI BIRAKILMASINI ENGELLEMEK İÇİN BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİDİLİYOR”

Hayata geçirilen sistemle birlikte özellikle pandemi döneminde edinilen evcil hayvanların sokağa atılmasının önüne geçileceğini belirten Veteriner Hekim Ummuhan Deniz, şu ifadeleri kullandı:

“Yoğunluk artmaya başladı çünkü uygulama tarihinin son zamanlarına geliyoruz. 31 Aralık 2022 uygulama için son tarih. Biz bu uygulamayı evcil kedi, köpek ve gelincikler için yapıyoruz. Hayvanların evden kaçması, kaybolması gibi durumları için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın PETVET sistemine bilgileri giriyoruz. Hayvan sahibinin kimlik bilgileri, adresi, telefon numarası yer alıyor. Biliyorsunuz pandemi döneminde birçok kişi hayvan sahiplendi. Fakat artan maliyetlerden dolayı hayvanları dışarı bırakma durumu çok fazla arttı. Bunun da önüne geçmek için böyle bir uygulamaya gidiliyor. Sürecin uzatılması gibi bir durum bize bakanlık tarafından bildirilmedi. Çünkü 28 Şubat 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Bahsettiğimiz kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip uygulanarak kimliklendirilmesi için süre uzatması bildiğimiz kadarıyla olmayacak. 31 Aralık’a kadar 1 aylık süreç var. Bu süreçte de rahat bir şekilde kimliklendirmek isteyen vatandaşlar için yeterli bir süre olur diye düşünüyorum.”

“TÜRKİYE’DE 584 BİN KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİK KAYIT ALTINA ALINMIŞ DURUMDA”

Yoğun talep altında mikroçip uygulamasının devam ettiğini belirten Erdinç Yuva, zamanın daraldığını hatırlatarak hayvan sahiplerini uyardı. Ayrıca Yuva, “Şu anda Türkiye’de 584 bin kedi, köpek ve gelincik kayıt altına alınmış durumda. Eskişehir’de 9 bin 600 civarında Bilecik’te ise 2 bin 300 civarında kedi, köpek ve gelinciğin kaydı yapıldı. Bu sayılar her geçen gün yükseliyor. Bu rakamlar bizleri gururlandırıyor. Çünkü bu sistem için birçok arkadaşımız gönüllülük esasıyla kliniklerimiz gece gündüz çalışıyor. Çünkü hayvan severler ve hayvan sahipleri açısından süre azalıyor. 31 Aralık 2022 son belirlenen tarih. Bu tarihe kadar canlarımızı kayıt altına alabileceğimiz tarih her geçen gün azalıyor. Şu anda talepler çok yoğun. Gönül ister ki 31 Aralık’tan sonrasına süre uzatılsın. Ama şu anda resmi makamlardan, bakanlığımızdan süre uzatmayla ilgili herhangi bir bilgi gelmedi” diye konuştu.