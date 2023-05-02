Uzmanı açıkladı. Pirinç yerine bulgur tercih edin

İHA’nın haberine göre; İnsan vücudunda en çok bulunan 4. mineralin magnezyum olduğunu ve bu mineralin metabolizma için hayati bir rol üstlendiğine dikkat çeken beslenme ve diyet uzmanı Çisem Gündüz şunları belirtti:

“Günlük beslenmemizde beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği ya da pirinç yerine bulgur tercih edersek magnezyum alımımızı desteklemiş oluruz”

Magnezyum bakımından zengin olarak beslenmek için sofralardan eksik etmemek gereken besinleri de aktaran Gündüz şunları söyledi:

“Ispanak, pazı, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler; fındık, fıstık, ceviz, badem gibi kuru yemişler; bütün tohumlar ve öğütülmemiş tahıllar, kuru fasulye, nohut, börülce gibi baklagiller; soğan, kuşkonmaz, havuç, kereviz, pırasa, siyah turp gibi sebzeler; hurma, muz gibi meyvelerdir”