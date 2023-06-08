Uzmanı açıkladı. Varis tedavisi ile estetik kaygısına son

İHA’nın haberine göre; Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tolga Önder, varis tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tolga Önder, “Varis bacaklarda ağrı, şişlik, ağırlık ve dolgunluk hissi, gece krampları, renk değişiklikleri ve tedavi edilmezse pıhtılaşma, ayak bileklerinde yara oluşumuna neden olabilir. Varis tedavi edilirken estetik kaygılar da ön plana alınmalıdır. Estetik yöntemlerle hiç iz olmadan ya da minimum iz ile varis tedavisi yapmak mümkündür” sözlerini kullandı.

Opr. Dr. Tolga Önder, varisin sadece kozmetik değil aynı zamanda ciddi bir sağlık problemi olduğunu dile getirdi.

Hastalığın bacaklarda ağrı, şişlik, ağırlık ve dolgunluk hissi, gece krampları, renk değişiklikleri ve tedavi edilmezse pıhtılaşma, ayak bileklerinde yara oluşumuna neden olabileceğini belirten Opr. Dr. Önder şunları belirtti:

“Varis tedavi edilirken estetik kaygılar da ön plana alınmalıdır. Bu gâye ile uygulanan tedavi yöntemlerine estetik varis tedavisi denir ve bu yöntemleri uygulayan tıp alanına ise estetik fleboloji denir. Estetik yöntemlerle hiç iz olmadan ya da minimum iz ile varis tedavisi yapmak mümkündür”

“VARİS TEDAVİSİ SONRASI AYNI GÜN EVİNİZE DÖNEBİLİRSİNİZ”

Varis tedavisinden bahseden Dr. Önder, “Estetik varis tedavisinde lazer ve radyofrekans gibi kapalı yöntemler ile beraber mikroflebektomi ve skleroterapi en sık kullanılan tedavi seçenekleri olduğunu ifade etti. Bu tedavi seçeneklerine hastaya yapılan doppler ultrason ve fizik muayene sonrası karar verildiğini söyleyen Önder, “Hastanın durumuna göre biri ya da hepsi uygulanır. Anestezi gerektirmeyen günübirlik işlemlerdir. Tedavi sonrası aynı gün evinize gidebileceğiniz hastane yatışı gerekmeyen ve kısa sürede normal hayatınıza geri dönebileceğiniz konforlu yöntemlerdir. Lazer ve mikroflebektomi bir iğne deliğinden gerçekleştirilir. Bu yüzden işlem sonrası ameliyat olduğunuza dair bir iz bulmak çok zordur. Skleroterapi ya da iğne tedavisi ise özellikle küçük ve orta varislerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan popüler bir yöntemdir. Damar kapatıcı özelliği olan bir ilacın, ince bir iğne ucu olan bir enjektörle bu varislerin içine enjekte edilmesiyle esasına dayanır. Böylece varisler zaman içerisinde yok edilir. Bu süre kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 3 hafta, 3 ay arasındadır. Sonuç olarak, bir hastanın varisleri yüzünden estetik kaygılar duyması en az ağrı ya da şişlik yakınmaları kadar ciddiye alınmalıdır. Tedavinin ‘estetik fleboloji’ alanına gönül vermiş doktorlar tarafından yapılması tedavi başarısında en önemli unsurdur. Varis tedavisi bir sanattır ve doğru sanatçıyı seçtiğinizden emin olun” şeklinde konuştu.