Uzmanı ameliyatı olmayan hastalığı açıkladı. Uyarılarını sıraladı

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burcu Polat, ülkemizden her 5 kadından biri ve her 10 erkekten birinin migren hastası olduğunu bu hastalığın kişilerin yaşam kalitesini bozarak mağduriyet oluşturan ilk on hastalık arasında olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.