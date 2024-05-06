Bozayı ve yavrusu fotokapana yansıdı

Kaynak: Haber Merkezi
Bozayı ve yavrusu fotokapana yansıdı
Bursa'da ormana yerleştirilen fotokapana, bozayı ve yavrusu yansıdı.

Bursa'da, ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla bozayı ve yavrusu doğal yaşamlarında görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekipleri tarafından yaban hayatını belgelemek amacıyla belirli bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapanlar sayesinde bir bozayı ve yavrusu, doğal davranışlarını sergilerken görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, ayı ve yavrusunun doğada ot yediği ve yiyecek aradığı anlar net bir şekilde yer aldı. Bu etkileyici görüntüler, doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının izlenmesi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

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