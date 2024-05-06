Yangın 3 evi kül etti

Kurşunlu Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydan gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede kimsenin yaşamadığı öğrenilen Erdinç Yüce, Emine Güncan ve Mehmet Şener'e ait evleri sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürürken, yangın sonucu evler kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.