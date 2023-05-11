Uzmanı bahar yorgunluğunun en fazla görüldüğü yeri açıkladı

İHA’nın haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, kış aylarından bahar aylarına geçiş dönemlerinde kişilerin kendini halsiz ve yorgun hissedebileceğini söyleyerek şunları belirtti:

“Kış boyu insan vücudu soğuk havaya alışıyor. Bahar aylarına geçiş döneminde havaların birden ısınması ile oluşan yüksek nem halsiz ve yorgun hissedilmesine neden olabilir. Yine de her yorgunluğun bahar yorgunluğu ile karıştırılmaması gerekir”

Pulak, kıyı kesimlerde nem oranı daha yüksek olduğundan, buralarda yaşayan kişilerde bahar yorgunluğu belirtilerinin daha fazla görülebileceğini ifade etti.

Uzun süren yorgunluk hissinin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pulak, “Sabahları güne yorgun başlanıyor ve gün boyu bu yorgunluk devam ediyorsa nedeni ciddi bir sağlık problemi olabilir. Bahar yorgunluğu genellikle mevsimsel değişikliklere yorulsa da uzun süren yorgunluğun önemsenmesi gerekir. Kansızlık, enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi hastalıkları, yetersiz beslenme, tümörler, tiroid hastalıkları, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, uyku bozuklukları, stres, depresyon gibi sorunlar da yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle uzun süren yorgunluk durumlarında hekime başvurmakta fayda var” diye konuştu.

BAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI ÖNERİLER

Bahar yorgunluğuna karşı alınabilecek önlemlere de değinen Dr. Pulak, “Yorgunluk ciddi bir sağlık probleminden kaynaklanıyor olabileceği gibi bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, kötü beslenme, tembel yaşam biçimi gibi nedenlerden de kaynaklanıyor olabilir. Yorgunluğun asıl nedeni belirlenip önlemler buna göre alınmalı, yorgunluğu tetikleyici hastalıkların saptanması durumunda tedaviye başvurulmalı. Yorgunluk sorunu olanlar B ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum ve çinko desteğinden faydalanabilir. Sağlıklı beslenme düzeni oluşturup, gün içerisinde yeterli miktarda su tüketimi yaparak yorgunluğun önüne geçilebilir. Tütün ürünlerinden ve alkolden kesinlikle uzak durulması gerekir. Uyku kalitesi çok önemli, yetersiz uygu yorgun hissedilmesine neden olabilir” diye konuştu.

“HASHİMOTO TİROİDİ, BAHAR YORGUNLUĞU İLE KARIŞTIRILABİLİR”

Bahar yorgunluğu ile karıştırılabilecek önemli sağlık problemlerinden birinin hashimoto tiroidi olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Dr. Pulak, ”Belirtileri bahar yorgunluğuna benzeyen ciddi sağlık problemlerinden biri, tiroid bezinin yetersiz çalıştığı hipotiroididir. Birçok nedene bağlı olabilen hipotiroidinin en sık görülen tipi hashimoto tiroidinde halsizlik, yorgunluk, isteksizlik gibi bahar yorgunluğu ile karıştırılabilecek semptomlar görülebilir. Bu semptomlara ek olarak kilo vermede zorlanma ve kilo alma, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, depresyon ve anksiyete, eklemlerde şişlik ve ağrı, ödem, kadınlarda adet düzensizliği, cinsel isteksizlik ve bağışık sisteminde zayıflama hashimoto hastalığının en sık görülen belirtileridir” dedi.