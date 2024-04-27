Uzmanı cildi güneş lekelerinden koruyan mucizeyi açıkladı

Gençlik aşısı, cildin nem dengesini sağlayan ve yaşlanma belirtilerini azaltan hyaluronik asit temelli bir mezoterapi çözümü olduğu biliniyor.

Bu tedavi, cildin daha genç ve canlı görünmesine yardımcı olurken, aynı zamanda kırışıklıkların ve cilt sarkmalarının giderilmesine de katkıda bulunur.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aylin Gözübüyükoğulları, gençlik aşısının cilt üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, bu tedavinin güneş lekelerine karşı koruyucu bir etki sunduğunu belirtti.

Gençlik Aşısının Tanımı ve Amacı:

Gençlik aşısı, derideki su tutma kapasitesini artırarak cildin nemlenmesini sağlar ve içeriğindeki aminoasitler, peptidler ve vitaminler sayesinde kollajen ve elastin üretimini teşvik eder.

Cilt daha parlak ve genç bir görünüme kavuşacağı bu sayede bildirildi.

Kimler İçin Uygundur?

Gençlik aşısı, yaş sınırı olmaksızın, özellikle 30'lu yaşlardan itibaren ciltteki hyaluronik asit seviyesinin azalması sonucu oluşan nem ve hacim kaybını tedavi etmek için kullanılabilir.

Uygulama yüz, boyun, el ve dekolte gibi çeşitli bölgelerde gerçekleştirilebilir.

Kimler İçin Uygunsuzdur?

• Cilt hastalığı bulunanlar,

• Hamileler,

• Emziren anneler,

• Kanser veya otoimmun hastalığı olanlar,

• İlaç bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık gösterenler için gençlik aşısı önerilmez.

Uygulama Öncesi ve Sonrası Öneriler:

• Uygulama öncesinde varsa kullanılan ilaçlar ve ciltteki döküntüler doktora bildirilmelidir.

• Uygulama sonrasında sıcak ortamlardan kaçınılmalı ve aynı gün içinde banyo yapılmamalıdır.

• Ertesi gün makyaj yapılabilir ve bol su tüketilmesi tavsiye edilir.

Yan Etkiler ve Beklenen Sonuçlar:

• Uygulama yapılan bölgede kızarıklık ve morarma meydana gelebilir.

• Alerjik reaksiyonlar nadiren görülür ve varsa alerji öyküsü doktora bildirilmelidir.

• Gençlik aşısı uygulamasından sonra ciltteki parlaklık, canlılık ve nemlenme genellikle bir hafta içinde belirginleşir.

Ciltteki kollajen üretiminin artması ve yüzün daha sıkı bir yapıya kavuşması ise yaklaşık 15 gün ila bir ay arasında gözlemlenebilir.

Bu bilgiler, gençlik aşısının cilt üzerindeki etkileri ve uygulama süreci hakkında genel bir fikir vermekte.

Ancak, herhangi bir tıbbi işlem hakkında daha fazla bilgi almak veya uygulama yapmak için mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışmalısınız.