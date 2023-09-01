Uzmanı çocuklardaki oyunun önemine böyle dikkat çekti

Klinik Psikolog Deniz Tetir, çocukların kendilerini en iyi ifade edebildikleri yöntemin bir uzman gözetiminde kurulan oyunlar olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Çocuklar duygularını büyükler gibi anlamlandıramadıkları gibi duyguları hakkında büyükler gibi de konuşamazlar. Bu yüzden büyüklerle yapılan terapi şekli çocuklara uymaz. Oyun, çocuklar için terapi anlamında kullanıldığında, çocuk yaşadıklarını ve duygularını ifade etme ortamı bulur”

Deniz Tetir, oyun terapisi hakkında bilgiler vererek, “Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve oyun terapisi denir. Terapist araç olarak çocuğun kendini en doğal şekilde dışa vurum tarzı olan oyunu kullanır. Çocuklar da terapiste duygularını oyuncaklar yardımıyla anlatırlar. Güvenli bir ortam yaratan eğitimli bir oyun terapisti ile çocuklar istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirilirler. Terapi süresince çocuklara, duygusal problemlerini ifade etmelerine yönelik çeşitli oyuncaklar sunulur. Çocuklar; sanat, kum, hayal gücü gibi oyun terapisinin çeşitli araçlarını kullanarak kendilerini ifade etme şansına sahip olurlar” dedi.

“TERAPİSEL İLİŞKİ ÇOCUĞA GÜVEN SAĞLAR”

Çocukların kurdukları oyunlara hayallerinden yaşadıkları zorluklara kadar tüm duygu durumlarını sığdırdığını belirten Tetir, “Çocuklar oyun sırasında yaşadıklarının bir parçası olarak davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını yeniden yaratırlar. Oyun terapisinin avantajı, çocukların gelişimlerine uygun terapisel oyunu oluşturabilmelerindendir. Çocuklar yaşadıkları stresli, yoğun, duygusal tecrübeyi yansıtan oyunu yarattıklarında, terapist ile çocuğun kurduğu terapisel ilişki çocuğun güvende hissetmesini sağlayan en önemli unsurdur” ifadelerini kullanıldı.

“OYUN TERAPİSİ OLUMLU DUYGULARIN KAZANIMINI SAĞLIYOR”

Tetir, oyun terapisinin çocuklara nasıl yardımcı olduğu hakkında da bilgi vererek, “Çocuk yaratacağı oyuna uygun duygusal sorunlarını yansıtan oyuncakları seçer ve oyununu yaratır. Bu ifade ile başlayan oyun, oyun ilerledikçe gelişir ve sorunla ilgili anlama ve rahatlık sağlayana kadar devam eder. Oyun terapisi sürecinde çocuk olaylarla ilgili bakış açılarını, davranışlarını değiştirebilir ve başkaları ile ilişkilerinden haz alır hale gelir. Çocuklar oyun sırasında hayal kırıklıkları yaşadıkları olayları yeniden yaratarak oyun sırasında bu tecrübeleri değiştirme fırsatı bulur ve böylece hem oyun tecrübeleri hem de hayattaki ilişki alışverişlerinden zevk alır hale gelebilir. Oyun terapisinin yardımcı olduğu psikolojik problemler ise, travma sonrası stres bozukluğu, telaş, üzüntü, korku, kızgınlık gibi duyguların normalin üzerinde olması, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, başkaları ya da kendini acıtacak hareketlerde bulunması, anne/baba ayrılırken aşırı tepki verme sosyal içe kapanıklılık, güven eksikliği/depresyon, ailede değişimlere adapte olmada zorlanma, sebebi anlaşılmayan baş ve karın” diye konuştu.

“ANNE BABALAR DA OYUN TERAPİSİNE KATILABİLİR”

Ebeveynlerin oyun terapisine katılıp katılamayacağı sorusuna da yanıt veren Tetir, “Oyun terapisinde ailenin katkısı en önemli unsurdur. Aile ile oyun terapisti arasındaki görüşme düzenli bir şekilde devam eder. Terapist uygun görürse kimi zaman aileyi de oyuna davet eder. Ayrıca terapist, ailelere çocuklarının terapi sırasındaki iyileşme süreçlerine yardımcı olacak ve terapi odası dışında uygulayabilecekleri tavsiyelerde bulunur” dedi.

