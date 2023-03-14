Uzmanı depremin travmalarından çıkış yolunu açıkladı

Roportajlik’ten Ercan Küçük’ün haberine göre; Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç. Dr Veysi Çeri depremin travmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilimiz yıkıldı. Bu depremle birlikte sadece binalar değil, binalarla birlikte kadim tarihi kentler, umutlar, mutluluklar da yıkıldığı biliniyor. Geriye büyük acılar, uzun süre atlatılamayacak travmalar bıraktığı vurgulandı.

Çeri, normal diyeceğimiz hayatın 6 Şubat öncesi değil, ‘Yeni normal’ olması gerektiğini vurguladı. Hatta Çeri, bu yaşanılanların unutulmamasının, aynı acıların tekrar tekrar yaşanmasının da önüne geçmede önemli olduğunu da dile getirdi.

“ASLA NORMALE DÖNÜŞ ESKİYE DÖNÜŞ OLMAMALI”

Doç. Dr Veysi Çeri, “Malum deprem 11 şehri doğrudan etkiledi yıktı, bütün yurtta da büyük bir acı yarattı. Peki, yaşanan bunca acıdan sonra normale dönüş mümkün mü? Nasıl olacak?” Sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu tür kitlesel katılım ve toplumsal şeylerden sonra yeni normale dönüşü bekleriz. Sonuçta hiçbir şey, gerek fiziksel olarak hepsini duygusal olarak eski haline dönmeyecek. Aslında artık bizim yeni normalde bahsetmemiz gerekiyor ve aslında yeni normale döndüğümüz anda da bu travmadan bu kaostan bir miktar en azından bir kazanımla çıkmış oluruz. Yani en azından biraz değişmiş oluruz. Aksi takdirde eski normale dönüş demek yine aynı bu olayı duygusal açıdan ruhsal açıdan ya da işte psikolojik açıdan inkar anlamına gelir. Bu inkar da daha sonra benzer sıkıntıları yeniden yaşamamız anlamına gelir. Asla normale dönüş eskiye dönüş olmamalı. Bunun için her şeyi yapmalıyız. Bu olayı unutmamalı, hatırda tutmaya çalışmalı. Hatta çocuklarımız olsun büyükler olsun bir şekilde bu kadar kitlesel bir çalmayı yani toplumsal bilinç dışından toplumsal hafızadan silmemek gerekiyor. Silinmemesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü acı olaylar, zorlu olaylar zihnimiz tarafından görülmek istemez. Yani zihnimiz bunları silmek ister, görmemeye çalışır. Ama bizler bilinçli olarak farkında olarak bunu hatırımızda tutmaya çalışmazsak o zaman bu benzer diğer afetlere sıkıntılara tekrar tekrar düşer olmaya devam ederiz ki zaten öyle oluyor. Daha yeni İzmir depremi oldu, Elazığ depremi oldu. Ondan önce Van depremi oldu ondan önce Marmara Depremi oldu. Sürekli yaşıyoruz ama eski tas eski hamama geri dönüyoruz. Yani normale geri dönüyoruz. Artık bunu kırmamız gerekiyor. Eski normale dönmememiz gerekiyor. Belki bunun için de zaten bence yapılabilecek en önemli şey ne olur? Şu an Türkiye’de yapılmadı da. Birçok yetkilinin istifası ettirilmesi gerekirdi. Birçok yetkili istifa etse daha sonraki yetkililerin hepsi diken üstünde olur. İstifa etmemek ne demek? Kimse sorumluluğu üstlenmiyor demek. Bu iş böyle devam etsin demek bence. Ve bence bu olmamalı ya bu olmamalı. Görünüş o ki sanki yine eski normale döneceğiz gibime geliyor.”