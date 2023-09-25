Uzmanı genç kalmanın 5 anahtarını açıkladı

Uzmanı sağlıklı yaş alma yöntemlerini açıklayarak uyarılarda bulundu. Uzmanının genç kalmanın 5 anahtarını açıklaması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanı genç kalmanın 5 anahtarını açıkladı

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız yeterli miktarda mineral ve vitamin tüketmeniz en önemli adım olduğu biliniyor.

Yaşlanma sürecinde ciltte birçok değişiklik meydana geleceğinin altı çizildi.

Belirtiler her cilt tipi için farklıdır ancak sağlıklı ve ışıltılı bir ciltle yaş alabileceğini vurgulandı.

İçtiğiniz alkol ve sigara miktarını azaltmanız gerekirken, gün içinde içtiğiniz su miktarını da artırmanızın gerekliliğinin altı çizildi.

Sebze ve meyveler beslenme tercihlerine göre tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

Yağlı ve un bazlı besinlerin uzun süre tüketilmesi gerekmektedir.

İŞTE GENÇ KALMANIN 5 ANAHTARI…

- Nemlendirici kullanımını atlamayın

- Besleme alışkanlıklarınızı değiştirin

- Zararlı alışkanlıklar çabuk yaşlanmaya yol açar

- Güneş koruyucu kullanmayı aksatmayın

- Cilt temizleme rutininizi belirleyin ve düzenli olarak uygulayın

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