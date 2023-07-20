Uzmanı genç kalmanın yöntemini açıkladı

Göz kapağı estetiği olarak bilinen blefaroplasti hakkında Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu, merak edilenleri açıkladı.

Doç. Dr. Nacaroğlu, blefaroplastinin, göz kapağı bölgesindeki estetik sorunları düzeltmek, yaşlanma belirtilerini gidermek bazen de görme alanının daralmasına neden olan göz kapağı problemlerini tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilen bir cerrahi prosedür olduğunu söyledi.

Blefaroplastinin genellikle üst ve alt göz kapakları için ayrı ayrı veya birlikte uygulanabileceğini belirten Doç. Dr. Nacaroğlu, “Üst göz kapağı blefaroplastisi, göz kapağındaki fazla deri ve yağ dokusunun çıkarılması veya yeniden şekillendirilmesini içerir. Bu işlem sırasında, göz kapağı üzerindeki kırışıklıklar giderilir ve göz kapağı daha genç ve dinamik bir görünüm kazanır. Alt göz kapağı blefaroplastisi, alt göz kapağındaki torbalanma veya cilt fazlalığının düzeltilmesini hedefler. Bu işlem sırasında, göz kapağının iç tarafından yapılan bir kesi ile fazla yağ dokusu çıkarılır veya yeniden şekillendirilir. Cilt fazlalığı eşlik ediyorsa kirpikli kenarın altından yapılan bir kesi ile cilt fazlalığı da tedavi edilebilir” diye konuştu.

BİRKAÇ AY İÇİNDE İZLER FARK EDİLEMEZ HALE GELİYOR

Doç. Dr. Nacaroğlu, blefaroplasti ile göz kapaklarının daha genç ve enerjik bir görünüm kazandığını, daha pürüzsüz bir göz çevresi görünümü elde edildiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

“Blefaroplasti genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir, ancak bazı durumlarda genel anestezi de tercih edilebilir. İşlem sırasında, cerrahi kesiler genellikle doğal göz kapağı kıvrımlarından veya alt göz kapaklarındaki kirpik çizgisi boyunca yapılır, böylece izler daha az fark edilebilir olur ve ekseriyetle birkaç ay içinde seçilmez hale gelir. İyileşme süreci genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişir. İşlem sonrasında erken dönemde şişlik, morluk ve geçici rahatsızlık görülebilir. Ameliyat sonrası hastanede yatış gerektirmez. Bir ya da iki gün saat başı soğuk kompres tavsiye edilir. Cerrahi sonrası tedavide antibiyotikli göz pomadı ve suni gözyaşı damlası kullanılır. İşlem sonrası ağrı beklenmez ve günlük yaşama dönüş hızlıdır.”

HERKES İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

Ancak göz kapağı estetiğinin herkes için uygun olmayabileceğini işaret eden Doç. Dr. Nacaroğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Komplikasyonlardan kaçınmak için her cerrahi prosedürde olduğu gibi öncesinde detaylı bir göz muayenesi, sistemik hastalıkların sorgulanması ve kan sulandırıcı gibi ilaçların işlemden önce kesilmesi için gerekli konsültasyonların yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu tür bir cerrahi düşünüldüğünde, doktorunuza danışıp muayene olduktan sonra tıbbi öneri almak önemlidir. Unutmayın ki, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, güneşten korunmak, yeterli uyku almak ve sağlıklı beslenmek gibi önlemler, göz kapağı estetiği sonrası elde edilen sonuçları daha uzun süre korumanıza yardımcı olabilir.”