Uzmanı kalp rahatsızlıklarınızın önüne geçmenin yolunu açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu, anjiyo işlemi hakkında önemli bilgiler verdi.

Anjiyo Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu, anjiyo ile kalp rahatsızlıklarınızın önüne geçileceğini gerektiğini açıkladı.

Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu, anjiyo işleminin kalp damarlarının incelenmesinde ve tıkanıklıkların açılmasında kullanılan bir yöntem olduğunu, yeni teknolojik gelişmeler sayesinde anjiyo işleminin daha kolay ve güvenli hale geldiğini dile getirdi.

Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu, , anjiyo işlemini, kalp damar hastalıklarında, tıkanmış ya da daralmış damarların, anevrizma veya damar anomalileri gibi çeşitli damar hastalıklarının tanısında kullanıldığını ifade eden Uzm. Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu, bununla birlikte Cerrahi Hastanesi’nde el bileğinden yapılan anjiyonun avantajlarını, anjiyo sonrası hastanın daha kısa sürede (2 saat) taburcu edilebildiğine dikkat çekti.

ANJİYO NEDİR?

Anjiyo (anjiyografi), kalp damarlarının tıkalı olup olmadığını anlamak için uygulanan bir işlemdir. Kalp hastalıklarının teşhis edilmesinde en çok uygulanan işlemlerden biri olan anjiyo, damarların tıkanıklığının yüzdesi, yeri, derecesine göre tedavi olarak da uygulanır.

EL BİLEĞİNDEN ANJİYO İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Kilo problemi olan hastalarda da kolaylıkla uygulanabilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için daha uygun bir yöntemdir.

Damarda şişlik, morarma ve yırtılma riski yoktur.

Sonda takılmasına gerek kalmaz.

Kum torbası kullanılmaz.

Hasta yemeğini kendisi yiyebilir.

Anjiyo işleminden sonra hasta ayağa kalkabilir.