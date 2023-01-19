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Uzmanı kekemelikle ilgili herkesin yanlış bildiği konuyu açıkladı

Dil ve Konuşma Terapisti Uzm. Dr. Ecem İlayda Keşçi, dünya nüfusunun yüzde 1’inde görülen kekemelik hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:10
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Uzmanı kekemelikle ilgili herkesin yanlış bildiği konuyu açıkladı

Uzmanı kekemelikle ilgili herkesin yanlış bildiği konuyu açıkladı
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Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, kekemeliğin sebebinin psikolojik travmaya bağlı olmadığını belirterek, “Taklit ederek, köpekten korkarak, psikolojik travmalar sonrasında kekeme olunmaz. Kekemeliğin nedeni, dünyada halen araştırmaları süren bir konudur. Güncel çalışmalar kekemeliğin nedenini genetik ve nöro-fizyolojik farklılıklar olarak açıklamaktadır” dedi.

Kekemeliğin nedeninin psikolojik travmaya bağlı olmadığını açıklayan Keşçi, Türkiye’deki kekeme sayısının yaklaşık 830 bin olduğunu ifade etti.

Keşçi şunları açıkladı:

“Kekemelik bloklar, tekrarlar ve uzatmalar şeklinde görülüyor. Çocukluk döneminde 2 ile 5 yaş arasında ortaya çıkıyor ve bazen kendiliğinden geçerken, bazen de inatçı kekemelik olarak kalabiliyor. Yetişkinlerde görülen kekemelik ise gelişimsel değil nörolojik temelli oluyor. Cinsiyetin erkek olması, ailede kekemelik geçmişinin olması ve takılmaların 6 aydan uzun sürmesi kekemelik için bazı risk faktörleri arasında yer almaktadır”

“İLAÇLA DEĞİL, TERAPİYLE GEÇER”

Dil ve Konuşma Terapisti Uzm. Dr. Ecem İlayda Keşçi, kekemeliğin ilaçla, melodik konuşmayla ve doğal taşlarla geçmediğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kekeleyen bireylerin sağ hemisferinde sıra dışı aktivasyonlar olur ve konuşma terapistleri terapiyle bu aktivasyonları kontrol altına almayı hedefler. Terapiler kişinin ihtiyacına göre planlanır. Kekemeliğine ne kadar duyarlı, hangi ortamlarda, hangi duygu durumunda daha çok takılmalar yaşıyor? Bunlar belirlenir ve sonrasında konuşma hızını yavaşlatılacak bazı tekniklerle ilerlenir. Eğer risk faktörleri var ve takılmalar 6 aydır devam ediyorsa, mutlaka bir dil ve konuşma terapistine başvurmak gerekir. Terapiye her yaşta başlanabilir.”

“KEKEME BİRİSİ İÇİN ÇEVRE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR”

Kekemelik nedeninin psikolojik travmaya bağlı gelişmediğini söyleyen Uzm. Dr. Ecem İlayda Keşçi şunları dile getirdi:

“Taklit ederek, köpekten korkarak, psikolojik travmalar sonrasında kekeme olmayız. Kekemeliğin nedeni, dünyada halen araştırmaları süren bir konudur. Güncel çalışmalar nedenini genetik ve nöro-fizyolojik farklılıklar olarak açıklıyor. Kekeme birisi için çevre önemli bir faktör. Kekeme biriyle konuşurken göz temasını sürdürülmeli, ‘nefes al konuş’ gibi uyarılarda bulunulmamalı, karşımızdakinin kelimesi tamamlanmamalı, sırayla konuşulmalıdır”

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