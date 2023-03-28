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Uzmanı koşulsuz oruç tutmaması gereken hastaları açıkladı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hulusi Atmaca, koşulsuz oruç tutmaması gereken hastaları açıkladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 14:17
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Uzmanı koşulsuz oruç tutmaması gereken hastaları açıkladı

Uzmanı koşulsuz oruç tutmaması gereken hastaları açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hulusi Atmaca, Ramazan'da diyabet hastalarının oruç tutup tutmaması hakkında açıklamalarda bulundu.

KOŞULSUZ ORUÇ TUTMAMASI GEREKEN HASTALAR

Oruç ve diyabetik hasta ilişkisini basitçe üç grupta ele alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Atmaca, “Koşulsuz oruç tutmaması gereken hastalar: Bunlar; tip 1 diyabeti olanlar, tip 2 diyabeti olup ta kan şekeri dengesiz ve kontrol dışı seyredenler, hipoglisemi yaşayanlar, yoğun insülin tedavisi (günde 3 kez veya daha fazla insülin enjeksiyonu) alanlar ve böbrek yetmezliği eşlik eden hastalardır. Belirli önlemleri alması koşuluyla oruç tutabilecek hastalar, diyabet hapları ile veya günde bir veya iki kez insülin kullanımı ile kan şekeri dengede olan tip 2 diyabetli hastalardır. Bu gruba giren hastaların hekimlerine başvurarak oruca özgü bir tedavi düzenlemesi yapmalıdır. Oruç tutabilecek hastalar, kan şekeri sadece diyetle veya metformin ve/veya pioglitazon içeren haplarla kontrol altında olan hastalardır. Bu hastaların oruç tutmaları halinde ilaçlarında herhangi bir değişikliğe ihtiyacı yoktur” şeklinde konuştu.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hulusi Atmaca, diyabet hastalarına oruçla ilgili uyarılarda bulunarak, “Diyabet, kan şekerinin dengesizleştiği bir hastalıktır. Böylece uzun süren açlıklarda kan şekeri hayati tehlikelere yol açabilecek ani şeker düşüklüğüne veya aşırı ve sağlıksız beslenmede kan şekerinin ileri derecede yükselmesine yol açabilir” dedi.

DİYABET HASTALARI DİKKAT ETMELİ

Prof. Dr. Atmaca, orucun, uzun süren açlık ve susuzluk nedeniyle diyabetik hastalar için çok dikkat edilmesi gereken bazı özelliklerin göz önünde bulundurulması gereken bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Atmaca, “Diyabet; besin içeriğine göre kan şekerinin kolay yükseldiği bir hastalık olarak bilinmesine rağmen aynı zamanda da kan şekerinin kolay düşebildiği bir hastalıktır. Bu açıdan diyabet, kan şekerinin dengesizleştiği bir hastalıktır. Diyabeti olmayan sağlıklı bireylerde beslenmedeki dengesizliklere rağmen kan şekeri normal sınırlarda seyredebilirken, diyabetik bireylerde pankreastan salgılanan insülindeki yetersizlik nedeniyle bu denge kurulamaz. Böylece uzun süren açlıklarda kan şekeri hayati tehlikelere yol açabilecek ani şeker düşüklüğüne veya aşırı ve sağlıksız beslenmede kan şekerinin ileri derecede yükselmesine yol açabilir” diye konuştu.

MUTLAKA SAHUR YAPILMALI

Oruç tutması uygun görülen hastaların yaklaşık 14 saat sürecek açlık ve susuzlukta dikkat etmesi geren durumların olduğunun altını çizen Prof. Dr. Atmaca, “Hastaların mutlaka sahura kalkmaları, yeteri kadar sıvı almaları ve menü içeriği ve miktarı büyük önem arz eder. Tatlı ve hamur içerikli gıdalardan uzak kalmak ve kalori sınırlaması özellikle kilo sorunu olan hastalar için kilo kaybı sağlayabilir. Sonuç olarak, uygun hastalar için Ramazan ayı sağlık açısından bir fırsat ve kazanç ayına dönüştürülebilir” ifadelerini kullandı.

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