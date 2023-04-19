Uzmanı şeker hastalarını enfeksiyon riskine karşı uyardı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, vücudun kan şekerini uygun şekilde kullanamaması sonucu hemen hemen tüm organlarda problemler yaratabilen kronik bir hastalık olan şekere karşı uyarılarda bulundu.

Uzmanı şeker hastalarını enfeksiyon riskine karşı uyardı

DHA’nın haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, yanlış beslenme ve hareketsizliğin artmasıyla berber görülme sıklığının arttığına dikkat çeken, “Obezite ve şeker hastalığının en önemli sebeplerinden olan paketli gıdaların ve gazlı içeceklerin tüketimi acilen kesilmeli ve günlük fiziksel aktiviteleri yapmaya özen gösterilmelidir. Uyku saatlerinin düzenlenmesi, beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve yeterli fiziksel aktiviteler, şeker hastalığının önlenmesinde yardımcı olabilir.” sözleriyle uyardı.

“ENFEKSİYON GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNABİLİR”

Şeker hastalarının genel nüfusa oranla enfeksiyonlara eğilimli olduğunu ifade eden Gür, “Şeker hastalarının bağışıklık sistemleri sağlıklı insanlara göre daha zayıftır. Kan şekerinde yaşanan yükselme, şeker hastalarının enfeksiyonlara daha kolay yakalanmalarına sebebiyet verir. Bununla beraber yağ metabolizmasında bozulma, nöropati, vasküler (damar) ve renal (böbrek) hastalıklar gibi komplikasyonlar da enfeksiyon gelişimine katkıda bulunabilir” dedi.

ŞEKER HASTALARINDA GÖRÜLEBİLECEK ÖNEMLİ ENFEKSİYONLAR

Şeker hastalarında enfeksiyonların daha ağır seyrettiğini ve glisemik kontrolü bozduğunu ifade eden Gür, “Diyabet, genel olarak viral olanlarda dâhil olmak üzere çeşitli enfeksiyonların riskinin artmasıyla ilişkilidir. Enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminin daha düşük olması sebebiyle şeker hastaları için önemli bir sorundur. Tüberküloz gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonları, sistit gibi üriner sistem enfeksiyonları, genital enfeksiyonlar, diyabetik ayak enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları şeker hastaları için oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

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