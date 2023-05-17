Uzmanı soğuk ürünlerdeki tehlikeyi açıkladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Galip Erdem, soğuk ürünlerdeki tehlikeyi açıkladı.

Uzmanı soğuk ürünlerdeki tehlikeyi açıkladı

Editör: Ali Öncü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Galip Erdem, beta enfeksiyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Erdem, “Beta mikrobu, 5-15 yaş arası çocuklarda bademcik iltihaplanmalarına sebep olabilir. Hijyenik olarak hazırlanmamış dondurma, soğuk süt ürünleri ve diğer hijyenik olmayan soğuk içecekler çocuklarda beta enfeksiyonuna yol açabilir” sözlerini kullandı.

Kapalı alanlarda bir arada bulunan kişilerin risk altında olduğunu söyleyen Dr. Erdem, “Beta mikrobu, 5-15 yaş arası çocuklarda bademcik iltihaplanmalarına sebep olabilir. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte tüketimi arttırılan, hijyenik olarak hazırlanmamış dondurma gibi soğuk süt ürünleri ve diğer hijyenik olmayan soğuk içecekler enfeksiyon kaynağı olabilirken, boğaz iltihabı durumlarının yaklaşık yüzde 10’u beta mikrobu ile gerçekleşir. Ayrıca beta mikrobu boğaz enfeksiyonundan bağımsız olarak sinüzit, orta kulak iltihabı, deri yumuşak doku iltihabı, kemik iltihabı (osteomiyelit), menenjit, rahim iltihabı (endometrit) ve zatürreye de sebep olabilir” diye konuştu.

DONDURMADA BULUNAN 10 GİZLİ TEHLİKE

-Şekere dikkat

-Külah yerine kase

-Ilık suyu ihmal etmeyin

-Sütten mi süt tozundan mı?

-Dondurma yemenin de saati var

-Kristalleşmiş dondurmaya dikkat!

-Çözdürdükten sonra dondurmayın

-Sütü bozuk, meyvesi çürük olabilir!

-Servis kaşığına dikkat

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