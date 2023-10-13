Uzmanı tüm besin öğelerini içinde barındıran tek gıdayı açıkladı

Emzirmenin hem anneler hem de bebekler için sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

Emzirmenin psikolojik ve fiziksel faydalarından bahseden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak, şunları söyledi:

Emzirme, anne ile bebeğin arasında güçlü bir bağ kurmasını sağlar. Emziren anneler, bebeklerine en iyi besini vermenin mutluluğunu yaşarlar.

Emzirme, bebeğin ilk 6 ay boyunca ihtiyacı olan tüm besin öğelerini tek bir gıdada bulmasını sağlar.

Anne sütü, bebeği enfeksiyonlardan korur ve ileride daha sağlıklı olmasına katkıda bulunur.

Emzirme, annenin süt üretimini arttırır. Bebek her acıktığında emzirilmeli ve her iki memeyi de tamamen boşaltmalıdır. Bebeği memeden çekerken dikkatli olunmalı ve vakumu parmakla bozulmalıdır.

Emzirme, annenin kilo vermesine yardımcı olur. Ancak emziren anneler, diyet yapmamalı ve yeterli miktarda protein, kalsiyum ve su almalıdır.

Kafeinli içeceklerden kaçınılmalı ve bitki çayları tercih edilmelidir. Öğün atlamamak ve uyku düzenine dikkat etmek de önemlidir.